Повышение субсидий в Украине: насколько больше начислят

В рамках заботы о выживании украинцев во время карантина, украинские власти не только увеличили нормы потребления газа, "света" и воды в Украине, но и сделали так, чтобы субсидианты в апреле и мае получили более весомую госпомощь на "воду, газ и свет".

Мы подсчитали, на сколько увеличится компенсация со стороны государства за повышенный расход воды, газа и электроэнергии у семьи из трех человек, которые получают субсидию. Для примера взяли киевлян, так как, по оценке экспертов, тарифы в столице близкие к средним по стране.

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Как видно из инфографики, прибавка оказалась больше, чем в среднем рассчитал Кабмин, – почти 400 гривен в месяц. По словам Антона Левицкого, такие доплаты и даже выше получат семьи, особенно многодетные. А вот одиноким пенсионерам добавят к субсидии не более 150 грн.

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Заметим, что 90% субсидиантов получат прибавку деньгами, то есть, если экономить воду, особенно дорогую горячую (тариф около 100 грн за куб. м, или 10 копеек за литр), то можно, например, приняв вместо ванны (200 л горячей воды) душ (20 л), сберечь примерно 18 грн. За месяц для семьи из трех человек экономия только на этом составит свыше 200 грн, половину дополнительной прибавки.

Подробнее о том, что означает повышение субсидий для украинцев и государства, читайте в материале:Из-за коронавируса субсидии на коммуналку стали больше

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Также в Украине изменились правила получения помощи по безработице. О том, как безработному получить пособие онлайн, смотрите в сюжете:

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