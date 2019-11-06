Повышение тарифов на электроэнергию для населения неизбежно – глава НКРЭКУ

Чиновник уверен - только так можно ввести рыночные условия расчетов

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Повышение тарифов на электроэнергию для населения неизбежно, предположил новый глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк.

В эфире шоу "Свобода слова" чиновник заявил: не видит альтернативы так называемому выравниванию тарифов для населения и промышленных потребителей.

Чиновник уверен: только так можно ввести рыночные условия расчетов. Зато все, кто в этом нуждается, по закону получат субсидию.

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"Можно объяснить это на простом примере. Это самообман, что мы платим низкий тариф на электроэнергию. Мы его платим в цене товара. То есть, мы платим малый тариф, за нас платит хлебозавод, закладывает цену в хлеб, мы покупаем хлеб по завышенной цене, а хлебозавод этот еще теряет в конкурентоспособности, и это цепная реакция, это как раковая опухоль для всей экономики", – заявил председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Напомним, с 1 октября в Украине стартовал процесс монетизации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Напоминаем, что субсидии и льготы – это не одно и то же. Чем они различаются, ранее рассказывал сайт "Сегодня" в материале "Украинцы получили право выбора между субсидиями и льготами".

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали о том, какие проверки готовят субсидиантам в новый отопительный сезон.

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