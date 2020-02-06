Повышение тарифов на холодную воду утвердили

Крещенская вода обладает целебными свойствами / Фото: freepik.com

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу на 2020 год.

Соответствующее постановление регулятора было принято на очередном заседании.

Согласно решению, например, для потребителей "Киевводоканала" тариф на централизованное водоснабжение составит 11,2 грн за 1 куб. м, что на 13,5% больше действующего тарифа. При этом тариф на водоотвод составит 7,96 грн за 1 куб. м, что на 6,3% больше действующего тарифа. Тарифы приведены без учета НДС.

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Всего регулятор повысил тарифы для более 40 предприятий страны.

Ранее изменение тарифов объяснили необходимостью учесть в структуре тарифа рост зарплат сотрудников водоканалов.

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Сайт "Сегодня" писал о том, что в Киеве снова повысятся тарифы на холодную воду. Согласно расчетам, тариф должен вырасти на 10,4% и составит 22,99 грн.

Напомним, сайт "Сегодня" выяснил, в каких областях Украины произойдет самое масштабное подорожание холодной воды.

А новости "Сегодня" рассказали о том, что для некоторых украинцев стоимость кубометра холодной воды увеличится на 20%:

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