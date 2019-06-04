Повышения тарифов на свет с 1 июля не будет – НКРЭКУ

Запуск рынка электроэнергии не повлияет на цену для потребителей

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предложила усовершенствовать систему возложения специальных обязанностей по обеспечению доступной цены электрической энергии для бытовых потребителей в новом энергорынке, который будет запущен 1 июля 2019 года. Это позволит оставить неизменными тарифы для бытовых потребителей и сдержать рост тарифов для промышленных потребителей, говорится в официальном письме НКРЭКУ в адрес Кабинета министров Украины, пишет "Дело".

В письме регулятора идет речь о том, что текущая модель ПСО может привести к дополнительной финансовой нагрузке на рынок — соответственно, ее необходимо усовершенствовать.

В документе указано, что НКРЭКУ подает предложения в вопросе возложения на участников рынка специальных обязанностей, а именно:

Продажа не менее 80% электричества, произведенного АЭС, на электронных аукционах по фиксированной цене Продажа не менее 50% электричества, произведённого ГЭС, на электронных аукционах по фиксированной цене Закупка поставщиком универсальных услуг на электронных аукционах определенного объема электрической энергии Закупка операторами сетей (ОСП и ОСР) на электронных аукционах определенного объема электрической энергии в целях компенсации технологических потерь электрической энергии на ее передачу/распределение; Обязать АЭС заказывать в ПУП и оплачивать услуги по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей.

Как отмечает НКРЭКУ, такой подход позволит обеспечить стабильный объем электроэнергии для нужд населения по доступным ценам.

"Это позволит снизить дополнительную прибыль АЭС и соответственно снизить нагрузку на участников рынка и средневзвешенную цену электрической энергии, применить одинаковые цены на электронных аукционах для всех участников рынка, независимо от целей поставки, что делает невозможным потенциальные злоупотребления на разнице в ценах, обеспечить получение АЭС и ГЭС прогнозируемого и стабильного денежного потока. Также это обеспечит уменьшение уровня тарифов ОСП и ОСР, что, в свою очередь, уменьшит объем ПСО за счет разницы между ценой закупки электрической энергии и конечной ценой для населения", — пишет регулятор.







После утверждения соответствующей модели регулятор сможет рассчитать ценовые ограничения на разных сегментах рынка, что позволит не допустить роста цен на электроэнергию для конечных потребителей после введения нового рынка электрической энергии.

Напомним, реформа энергорынка в Украине находится под пристальным вниманием Евросоюза.

С 1 июля украинцы должны почувствовать все преимущества европейской модели энергорынка. Однако в шаге от внедрения некоторые предлагают отсрочить реформу. Почему и чем это грозит всем украинцам, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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