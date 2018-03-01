Позволит ли решение Стокгольмского арбитража снизить цены на газ: прогнозы власти и эксперта

Еще в конце 2016 года глава "Нафтогаза" Андрей Коболев обещал, что цены на газ в Украине могут снизиться в случае победы над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. И вот вчера, 28 февраля, суд вынес последний вердикт – по транзитному контракту. Это решение расставило все точки на "і" в почти четырехлетнем газовом споре. Однако своего обещания Коболев пока не повторил.

Зато о прошлых обещаниях вспомнил премьер-министр Владимир Гройсман. Он все-таки надеется, что решение "Стокгольма" поможет сделать газ для украинцев более доступным.

"Думаю, что решение арбитража позволит "Нафтогазу" снизить стоимость самого транзита. Я думаю, что это даст возможность поиска "Нафтогазом" низких цен на газ, сможет влиять на снижение цены внутри страны", – дал Гройсман осторожный прогноз.

В то же время, экономист Борис Кушнирук подчеркивает – Коболев говорил о полной победе Украины в Стокгольме, а этого все-таки не произошло.

"Честно говоря, мы выиграли далеко не полностью – лишь в одной части, в части вопроса об обязательности транспортировки газа через территорию Украины. По тарифу Украина не выиграла. Сейчас говорится только о том, что Украина будет требовать, чтобы транспортировки на этот и следующий год были пересмотрены. Но это будет переговорный процесс с "Газпромом". И он не гарантирует победу", – пояснил экономист.

Кушнирук опасается, что после 2019 года, когда завершится действие текущего контракта, Украина может и вовсе потерять транзит российского газа. Поэтому, по мнению эксперта, говорить о снижении цены на газ из-за решения Стокгольмского арбитража, как минимум, преждевременно.

"После 2019 года у нас транзита уже просто не будет. Может такое быть, что его не будет. Поэтому не вижу предпосылки говорить что у Украины есть возможность пересматривать цены на газ для населения. Выигранные в суде у "Газпрома" 2,56 млрд долларов еще нужно получить, потому что "Газпромом" будет обжаловать это решение", – считает Кушнирук.

Эксперт полагает, что "Газпром" будет всеми способами затягивать процесс рассмотрения апелляции, чтобы не платить долг как можно дольше. Впрочем, Украина уже начала насчитывать "Газпрому" пеню – за каждый день неуплаты долг России увеличивается на 500 тысяч долларов.

Однако, по словам Кушнирука, даже когда Украина получит деньги, это не станет реальным поводом для снижения цены на газ.

"Более того, если все же мы эти средства получаем, худшее, что можно сделать – это играть в популизм со снижением цен на газ. Я бы эти средства целенаправленно потратил бы на тепломодернизацию энергосектора", – советует специалист.

Кстати, "Нафтогаз" уже заявил, что намерен направить 2,56 млрд долларов от "Газпрома" именно на повышение энергоэффективности, а также на развитие украинской газодобычи. Это позволяет сделать вывод, что средства будут инвестированы в будущее, а не направлены на ситуативное снижение тарифов. Сделать газ дешевле, в теории, помогут именно такие шаги: чем меньше энергоресурсов потребляет страна и чем больше используется голубого топлива собственной добычи – тем дешевле газ для населения.

Напомним, Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,6 млрд долларов. По результатам двух разбирательств в суде российская компания должна выплатить украинской 2,56 млрд долларов. Как известно, первое решение Стокгольмский арбитраж вынес по спору Украины и России о контракте на поставки газа, а второе касалось транзитного контракта.