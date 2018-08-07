Правила ужесточили: у кого заберут субсидии в 2018 году

Министерство социальной политики напомнило о новых правилах назначения субсидий. Согласно новшествам, тысячи украинцев могут потерять право на "льготу", если владеют ценным имуществом. Журналисты "Сегодня" разобрались, о каких ограничениях идет речь.

В следующем сезоне количество получателей субсидий сократится минимум на 10%. Теперь для получения скидки на "коммуналку" недостаточно только низких доходов.

"Из 6,5 миллионов субсидиантов было обнаружено 920 тысяч тех, кто подавал так называемые "нулевые" декларации, то есть сведения, будто они ничего не зарабатывают. Но среди тех 920 тысяч было идентифицировано 50 тысяч тех, которые осуществили дорогостоящие покупки", – рассказал эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук.

Информацию о ценных приобретениях и больших расходах органы социальной защиты получают от Государственной фискальной службы. И если наличные расчеты отследить почти невозможно, то операции с банковскими карточками привязаны к идентификационному коду. А значит, по ним налоговики определяют, кто, сколько и на что потратил.

"Если человек купит, например, автомобиль, это сразу будет видно через его платежи через банк. Есть ограничения по оплате наличными, и если человек через купит через, то это станет известно налоговой", – отмечает эксперт Всеволод Степанюк.

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Из-за усиления внимания получатели субсидий даже начали фиктивно разводиться. Ведь, по новым правилам, соцслужбы анализируют финансовое состояние всей семьи, а не домохозяйства, как раньше.

"У вас может быть две квартиры. В одной зарегистрированы вы, в другой ваш муж. И каждый из вас до этого имел возможность оформить субсидию на два разных объекта недвижимости. Сейчас необходимо подавать сведения о доходах всех членов семьи, чтобы исключить возможность получения субсидий как по одному адресу, так и по другому", – поясняет Никончук.

Так, по новым правилам, субсидии больше будут назначать, если:

площадь квартиры составляет больше 120 квадратных метров, а дома – 200 кв. м;

субсидиант сдает в аренду квартиру или другое имущество и получает дополнительную прибыль;

субсидиант совершил единоразовую покупку более, чем на 50 тыс. гривен;

претендент на субсидию владеет автомобилем, младше 5 лет; в то же время, социальные службы делают исключение. К примеру, субсидию могут предоставить, если речь идет не о шикарной иномарке, а о бюджетном отечественном автомобиле.

Напомним, Кабмин ужесточил правила назначения госпомощи перед началом монетизации субсидий с 1 января 2019 года.