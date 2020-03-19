Правительство не планирует отменять льготу на первые 100 кВт-ч в месяц

Украинцы, которых во время всеукраинского карантина освободили от уплаты штрафа за просроченные платежи по оплате коммуналки, и в дальнейшем смогут пользоваться льготной ценой на первые 100 кВт-ч в месяц.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик в интервью порталу "Энергореформа".

По его словам, в правительстве не рассматривается вопрос отмены льготного тарифа (90 коп/кВт-ч, что почти вдвое ниже, чем на последующие объемы потребления) для населения на первые 100 кВт-ч потребленной электроэнергии в месяц.

"Сейчас не рассматривается вопрос о снятии этой льготы. Разговоры об этом шли и идут, но есть принципиальная позиция президента страны, что мы не поднимаем тарифы для населения", – сказал он.

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Предложение об отмене такого льготного тарифа выдвигают инвесторы в возобновляемые источники энергии как один из вариантов уменьшения дефицита средств на оплату произведенной ВИЭ электроэнергии.

"Это было одно из первых предложений инвесторов ВИЭ. Но мы не будем поднимать тарифы для населения, поскольку это неправильно, чтобы пенсионер, студент или учитель из своей зарплаты оплачивал один из самых высоких "зеленых" тарифов в мире", – отметил чиновник.

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При этом Чижик добавил, что "зеленый" тариф в Украине пока не достигает одной из поставленных целей – обеспечение страны чистой энергией и уменьшение выбросов СО2, поскольку для балансирования ВИЭ увеличиваются объемы работы тепловой генерации, однако Минэкоэнерго работает над этим.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что решение Министерства энергетики и защиты окружающей среды о передачи нового, более ужесточенного, варианта законопроекта о реструктуризации "зеленого тарифа" в парламент до завершения медиации с Энергосообществом ЕС шокировало инвесторов в зеленую энергетику.

Напомним, 27 февраля Чижик презентовал очередную модель по урезанию "зеленых" тарифов во время Украинского энергетического форума. Представленный вариант предусматривает для солнечных электростанций (СЭС), введенных в эксплуатацию после 2017 года, добровольную реструктуризацию "зеленого" тарифа в виде его снижения: на 15% – для станций мощностью менее 10 МВт, на 20% – для СЭС мощностью от 10 до 50 МВт, на 25% – для СЭС мощностью более 50 МВт.

При этом для каждой из категорий предлагается продление срока выплат на пять лет. Со своей стороны для ветроэлектростанций (ВЭС) предусмотрено снижение тарифа на 10% также с продлением срока выплат на пять лет. Кроме того, министерство предлагает для инвесторов дополнительную опцию в виде возможности добровольного снижения "зеленого" тарифа на 12,5% для СЭС и 5% для ВЭС без продления срока выплат.

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