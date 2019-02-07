Придется платить за соседей: украинцев ждут новые счета за воду

В платежках теперь будет две графы - даже у тех, у кого установлены счетчики

Придется платить за соседей: украинцев ждут новые счета за воду 2019-02-07T14:02:00+02:00 ЖКХ В платежках теперь будет две графы - даже у тех, у кого установлены счетчики

Водоканалы теперь будут выставлять украинцам по два счета: один – по индивидуальному счетчику воды, второй – по общедомовому. Журналисты "Сегодня" разбирались, что это значит и насколько вырастут суммы в платежках.

Сейчас заявки на установку или опломбирование счетчиков в водоканале рассматривают месяцами. Чтобы ускорить процесс, там советуют обращаться к частным фирмам. А подорожание воды заставляет украинцев устанавливать счетчики как можно быстрее.

Впрочем, даже после этого все равно придется платить за соседей. Дело в том, что с начала февраля заработала новая методика распределения коммунальных услуг, которую ввело Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ. Эта система предусматривает, что кроме счета за потребленную воду, поставщик сможет выставить еще один.

"В домах со 100%-ным оснащением квартирным счетчиками измеряется небаланс между домовым объемом и суммой потребления в квартире. Весь этот небаланс распределяется пропорционально на каждое помещение", – пояснил замдиректора департамента Киевводоканала Юрий Терещенко.

То есть к стоимости воды, которую реально потратили жители квартиры, добавят общедомовые потери из-за возможных прорывов, а также кубометры, которые соседи украли с помощью магнитов или не передав показания счетчиков.

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Но самые серьезные проблемы ждут тех, у кого до сих пор не установлены счетчики. В Киевводоканале объясняют, как будут насчитывать оплату домам, где счетчики есть не у всех:

"Измеряется объем по домовому счетчику, отнимается потребление всех квартир со счетчиками. И вся разница распределяется на квартиры, где счетчиков нет", – говорит Терещенко.

Однако эксперт по ЖКХ Андрей Никончук считает новую норму противоречивой. Ведь поставщик услуг, по сути, перекладывает на добросовестных плательщиков свои траты, считает специалист.

"Люди, которые являются дисциплинированными плательщиками, у которых нет никаких нарушений по своевременности выплат, могут стать заложниками своих соседей. Колебания в счетах, которые начнут приходить к потребителям с индивидуальными счетчиками, может вырасти на 10-15%, а то и на 20%", – считает Никончук.

В то же время, теперь водоканал обязан сделать перерасчет, если счетчик не был опломбирован после обращения потребителя.

Напомним, ранее стало известно, что при долге за коммуналку более 340 грн украинцев будут лишать субсидии. Кроме того, срок задержки по коммунальным платежам, при котором могут отменить госпомощь, с двух месяцев уменьшили до 30 дней.

При этом, по данным Госстата, за 2018 год долги украинцев за коммунальные услуги увеличились на 23 млрд гривен – до 55,6 млрд гривен.

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