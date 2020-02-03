Продать собаку и оплатить коммуналку: какие породы "самые выгодные"

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На днях депутат фракции "Слуга народа" Евгений Брагарь предложил пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. Хоть нардеп уже и успел извиниться, в социальных сетях до сих пор продолжают активно появляться мэмы и фотожабы о том, как оплатить газ четвероногим другом.

Так как депутат советовал продавать исключительно собак элитных пород, видимо, чтобы выручить больше денег и оплатить газ на несколько месяцев вперед, сайт "Сегодня" решил подсчитать, собак каких пород "выгоднее" держать и сколько газа ими можно было бы "оплатить".

Сколько стоят разные породы собак

Разберемся сначала с ценами на газ. Так, в Кабинете министров приняли новое постановление о снижении цен на газ. Сейчас цена низкая из-за аномально теплой зимы: в пересчете на гривни – около 4500 грн за 1000 куб. м, т.е. один кубометр обойдется в 4,5 грн.

Но если считать "по нормам", то цены будут другими. Ранее мы уже рассказывали, что если брать за пример Киев, то за квартиру площадью 50 кв. м по декабрьскому тарифу нужно было заплатить 1502 грн, т.е. по 30,03 грн за каждый квадратный метр жилплощади. Похожие цены и в других городах миллионниках — Днепре, Харькове. Что касается других городов, то цены там варьируются от 21,71 грн до 44, 96 грн.

Для сравнения мы возьмем столичные цены на газ, которые оказалась как раз средними по Украине, и все ту же однокомнатную квартиру площадью в 50 квадратных метров.

Так, мы выбрали 10 самых распространенных пород собак в Украине, которые встречаются на улицах чаще всего, и промониторили, сколько же они стоят, ведь депутат не зря посоветовал продавать именно элитные породы.

Понятное дело, что цены на одну и ту же породу собаки могут разниться, ведь много зависит от родословной собаки, ее личных характеристик и т.д.

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Немецкая овчарка — эту породу часто используют для охраны, несмотря на то, что изначально собаки использовались в качестве служебно-розыскных. Овчарка относительно не дорогие, да, есть щенки, которые стоят и по 15 тыс. грн и которые могут похвастаться чуть ли не королевской родословной, но средняя цены на таких собаки находится где-то в районе 3 тыс. грн. Так что одной овчаркой получится оплатить всего два месяца потребления газа в квартире/доме площадью 50 кв. м по установленным нормативам. Либо же собаки хватит на 666 куб. м газа исключительно по счетчику, а не нормам.

Сибирский хаски — в последнее время эта порода стала очень популярной в Украине, и на улицах постоянно можно увидеть этих прекрасных голубоглазых псов. Цены на сибирских хаски варьируются от 2 до 5 тыс. грн. В среднем, собаку этой породы можно купить за те же 3 тыс. грн, что и немецкую овчарку. Так что с продажи хаски также получиться оплатить два месяца отопления по нормам, либо же 666 куб. м. газа.

Золотистый ретривер — охотничьи и очень доброжелательные собаки, которых тоже любят заводить украинцы. Ретриверы стоят гораздо дороже и на сайтах с объявлениями почти нет собак этой породы дешевле 5 тыс. грн, а цены на некоторых щенков и вовсе достигают 50 тыс. грн. Средняя же цены — 8 тыс. грн за собаку, так что хозяевам золотистых ретриверов повезло гораздо больше, ведь они смогут оплатить отопление на много месяцев вперед. Так, одного ретривера хватит, чтобы оплатить 5,3 месяца отопления, либо же, на целых 1778 куб. м. газа.

Лабрадор-ретривер — это подвид все тех же ретриверов, который используется в качестве охотничье и подружейной собаки. Лабрадоры стоят дешевле, чем их золотистые собратья. Стоят они в среднем по 3 тыс. грн, так что на них особо не протянешь — хватит на два месяца отопления по нормам, либо на 666 куб. м газа.

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Йоркширский терьер — одна из самых популярных комнатно-декоративных пород собак, которых заводят из-за их небольшого размера и престижности. Стоят йоркширские терьеры в среднем по 5 тыс. грн. Одной такой небольшой собаки хватит всего на 3,3 месяца оплаты отопления, либо же на 1 112 куб. м газа.

Вельш-корги — эта порода пастушьих собак покоряет всех своей милой внешностью и короткими лапками. Правда и стоят корги прилично — в среднем по 20 тыс. грн, что делает их очень выгодными собаками для оплаты коммуналки. Только представьте, денег с кожного корги хватит больше чем на год — на оплату 13,3 месяцев отопления, либо же покупку целых 4,44 тыс. куб. м газа.

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Померанский шпиц — эти небольшие собаки с длинной и пушистой шерстью напоминают радостные одуванчики. На сайтах объявлений можно найти шпицев, которые стоят почти по 200 тыс. грн. Но в среднем собаку можно купить за 10 тыс. грн — а хватит этого на 6,5 месяцев оплаты коммуналки, либо же на 2,22 тыс. куб. м газа.

Чихуахуа — маленькие собаки-компаньоны, чей вес редко достигает хотя бы 3 кг, т.к. они считаются самыми маленькими собаками в мире. В целом, стоят такие собаки не шибко много и уже за 6 тыс. грн можно приобрести себе питомца этой породы. Напомним, что денег с продажи такой собаки хватит на 4 месяца отопления, либо же на 1,33 тыс. куб. м газа.

Мопс — эти милые, декоративные собаки, которые издают непонятный набор хрюкающие звуков продолжают покорять сердца украинцев. Несмотря на то, что мопсы проблемные в разведении, стоят они не много — 4 тыс. грн. Так что, если продать мопса, можно оплатить 2,5 месяца отопления, либо же купить 888 куб. м газа.

Такса —охотничьи собаки с короткими лапками также полюбились украинцам. Но вот для оплаты коммуналки такси совершенно не выгодны, ведь в среднем стоят по 2 тыс. грн. А хватит этого только на 1,3 месяца отопления, либо же на 444 куб. м газа.

Так что не стоит забывать о будущем, когда заводите собаку, выбирайте породы подороже, чтобы обеспечить себе безбедную старость и не накапливать долги по коммуналке.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о добрейшей собаке, которая живет во Львовской области. Подробности – в сюжете:

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