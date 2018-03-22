Профсоюзы "Киевэнерго" обратились с требованием к Кличко

Администрация "Киевэнерго" в ходе переговоров с городскими властями настаивает на сохранении всех социальных гарантий и льгот персонала

Профсоюзы "Киевэнерго" обратились с официальными письмами к мэру Киева Виталию Кличко и секретарю Киевсовета Владимиру Прокопиву с требованием предоставить разъяснение о перспективах трудоустройства почти 7,5 тыс. сотрудников "Киевэнерго" после официального окончания действия Соглашения на управление коммунальным имуществом 26 апреля.

Это соглашение было заключено между киевской властью и энергокомпанией в 2001 г. и срок его действия истек 31 декабря 2017 г. Однако ввиду масштаба и сложности передачи имущества соглашение было продлено до 26 апреля 2018 года.

"У городских властей есть немногим больше месяца для решения судьбы трудового коллектива численностью около 7,5 тыс. человек. Ни от городских властей, ни от коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" администрация "Киевэнерго" до сих пор не получила официального подтверждения трудоустройства людей в случае принятия окончательного решения о передаче имущества в коммунальную собственность. Переговоры о передаче коммунального имущества продолжаются. А у трудового коллектива нет понимания перспектив после 26 апреля", – заявил глава Совета профкомов "Киевэнерго" Сергей Бондарев.

По его словам, администрация "Киевэнерго" в ходе переговоров с городскими властями настаивает на сохранении всех социальных гарантий и льгот персонала в "Киевэнерго" с целью защиты прав и свобод сотрудников в случае принятия окончательного решения вернуть коммунальное имущество в управление города.