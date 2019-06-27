Проверка слуха: отменяется ли ночной тариф на электроэнергию

В жару нагрузка на электросети возрастает. Чтобы избежать сбоев, нужно беречь энергию и сдвигать электробытовые дела на вечер, ночь или утро

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На днях некоторые СМИ распространили информацию о том, что якобы Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 1 июля решила отменить "ночной тариф" для бытовых потребителей, то есть для населения. Такие решения НКРЭКУ якобы приняла 24 июня. Редакция "Сегодня" разбиралась в ситуации.

Порядка полумиллиона домохозяйств в Украине для уменьшения расходов на электроэнергию пользуются таким преимуществом как "ночной тариф". В частности, устанавливают двух- или трехзонные электросчетчики и пытаются, по возможности, использовать более дешевую "ночную" электроэнергию. Например, запуская стиральную или посудомоечную машину именно в ночное время. Разумеется, информация об отмене ночного тарифа встревожила таких потребителей. Несмотря на то, что счетчики окупаются достаточно быстро – от 3 месяцев до полутора лет и у многих уже успели окупиться, люди насторожились. Особенно те, кто еще только раздумывает перейти на двузонный учет: не будут ли деньги выброшены на ветер?

Оказалось, что в данном случае произошла путаница в подаче информации, а возможность для экономии сохраняется!

"Первоисточником стала неверная трактовка высказываний одного из руководителей облэнерго. Он имел в виду, что сейчас заканчивается переходный период для небытовых потребителей, для которых зонность действительно ликвидируется. Но речь именно о небытовых потребителях: промышленных предприятий и т. д. Она должна была закончиться для них еще 1 января 2019 года, но по решению НКРЭКП переходный период был продлен до 1 июля нынешнего года. Что касается бытовых потребителей, то для них ничего не меняется, и оснований для переживаний нет", – сказал в комментарии сайту "Сегодня" эксперт по вопросам энергорынка Геннадий Рябцев.

26 июня и на сайте НКРЭКУ появилась "успокоительная" информация.

"Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей (населения), дифференцированные по периодам времени, продолжают действовать после 1 июля 2019 года", – говорится в сообщении Нацкомиссии.

Для населения по-прежнему действуют тарифы, утвержденные постановлением НКРЭКУ №220 от 26 февраля 2015 года. А их применение регулируется "Порядком применения тарифов на электроэнергию", который был утвержден постановлением НКРЭКУ №498 от 23 апреля 2012 года.

"Следует отметить, что НКРЭКУ не принимала решений о признании утратившими действие постановления НКРЭКУ от 26.02.2015 №220 и Порядка", – говорится в информационном сообщении Нацкомиссии.

Также стоит напомнить, что по закону поставщики электроэнергии должны уведомлять своих клиентов об изменении тарифов минимум за 20 дней, публикуя эту информацию на своих официальных сайтах и подтверждая ее конкретными документами. Поскольку до 1 июля остается всего несколько дней, так срочно изменить тариф для населения просто невозможно. И это еще одно подтверждение того, что распространенная некоторыми СМИ информация об отмене ночного тарифа для владельцев двузонных счетчиков лишена оснований.

Чем выгоден "ночной тариф"

Пунктом 2.3 "Порядка применения тарифов на электроэнергию" предусмотрено, что при наличии зонного счетчика потребления электроэнергии расчеты населения проводятся с использованием тарифных коэффициентов. Их цель – разгрузить электросети в периоды максимальной нагрузки.

При использовании двузонного счетчика бытовые потребители имеют возможность в ночное время – с 23:00 до 7:00 – пользоваться тарифом, вдвое меньшим, чем общий тариф для населения. То есть при наличии двузонного счетчика в ночное время для потребителей применяется коэффициент 0,5. В остальное время – обычный тариф. Напомним, сейчас тариф для бытовых потребителей составляет 0,9 грн за кВт∙час при потреблении до 100 кВт∙час в месяц и 1,68 кВт∙час при потреблении свыше 100 кВт∙час в месяц.

При делении времени суток на три зоны подсчет сложнее. С трехзонными счетчиками электроэнергия, использованная в часы наибольшей нагрузки на электросистему – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 – бытовые потребители должны платить по коэффициенту 1,5. То есть в полтора раза дороже, чем при однозонном учете. В ночное время – с 23:00 до 7:00, когда нагрузка на сети минимальна, – электроэнергия для них совсем дешевая: применяется коэффициент 0,4 (т. е. 40% от обычной цены). А в оставшееся время, которое считается "полупиковым", обладатели трехзонного счетчика платят по обычному тарифу (это с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00).

Наиболее выгодным вариантом для большинства домохозяйств считается именно двузонный учет, поскольку 30% электроэнергии люди так или иначе потребляют именно ночью: постоянно работает холодильник, бойлер, кондиционер, телевизор и другие приборы часто остаются не выключенными из сети.

Электрические сети практически во всех регионах Украины оставляют желать лучшего. И, несмотря на то, что энергетические компании их модернизируют по мере возможностей, в пиковые часы возрастает риск перегрузки и, как следствие, происходят отключений света у потребителей. Кроме того, есть и сезонные пики. Например, сильный мороз или летняя жара, когда люди массово включают кондиционеры. А летом из-за отключений горячей воды начинают дружно работать еще и бойлеры.

В такую погоду, как, например, нынешним летом, сети перегружены. Поэтому, что касается потребления энергии, это как раз тот редкий случай, когда компании-производители и поставщики сами призывают украинцев экономить, переходя на многозонный учет и тем самым экономя свои деньги.

Ведь, например, подогреть воду в бойлере вполне можно с 5 до 7 утра, платя при этом по сниженному тарифу. То же касается хлебопечек, мультиварок, стиральных машин и т.п. Для их автоматического включения в заданное время можно использовать встроенный таймер или умную розетку с таймером.

Розумний WATT для киевлян

О ситуации в Киеве сайту "Сегодня" рассказали в компании – поставщике электроэнергии "Киевские энергетические услуги".

"Бытовые клиенты "Киевских энергетических услуг", у которых установлены зонные счетчики, будут и далее платить меньше за электроэнергию, которая потребляется с 23:00 до 7:00. Государственный регулятор НКРЭКУ официально подтвердил, что тарифы, дифференцированные по периодам времени, для населения продолжат действовать и после 1 июля 2019 года. А согласно обновленному коммерческому предложению для бытовых клиентов "Киевских энергетических услуг", которое тоже вступает в силу с 1 июля 2019 года, ночной тариф для владельцев многотарифных счетчиков тоже сохраняется.

Многозонными счетчиками пользуются уже 84 тысячи наших клиентов. Самый простой способ для жителя Киева воспользоваться преимуществами ночного тарифа – установить двузонный счетчик в составе энергоэффективного набора Розумний WATT. Кроме прибора учета в нем также есть LED-лампы и умная розетка, программирующая работу бытовых приборов в ночное время. Использование набора позволяет экономить до 50% затрат на электроэнергию", – рассказал директор "Киевских энергетических услуг" Виктор Мельников.

Обзавестись набором Розумний WATT для экономии до 50% семейных расходов на электроэнергию могут не только киевляне. Клиенты "Киевских энергетических услуг", "Донецких энергетических услуг", "Днепровских энергетических" могут получить бесплатную консультацию по энергоэффективности и заказать набор со счетчиком и услугой его быстрой установки в центрах обслуживания клиентов. Также набор можно заказать через интернет на сайте ДТЭК ЭСКО. А прикинуть, как быстро такой набор окупится, и сколько средств можно сберечь для семейного бюджета, можно с помощью онлайн-калькулятора энергоэффективности.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как представители энергоотрасли готовятся к запуску нового рынка электроэнергии.

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