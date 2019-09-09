Размер абонплаты за коммуналку: как ее посчитать, чтобы вас не обманули

Три недели назад украинцам уменьшили размер абонплаты за коммуналку. Это фиксированный платеж, который ежемесячно нужно отдавать за возможность пользоваться водой, отоплением и вывозом мусора. Всего, кроме газа и электроэнергии. Как ее посчитать, чтобы вас не обманули?

Вот формула. Прожиточный минимум умножаете на количество людей в семье, на средние расходы на коммуналку и на специальный коэффициент для отопления, воды и мусора. За воду и отопление получится не больше 28 с половиной гривен в месяц, а за мусор – 13.40. Сумму привязали к прожиточному минимуму, поэтому – увеличивать могут дважды в год.

Но наибольшая сенсация – это освобождение вообще от коммунальных платежей. Эту идею озвучил президент и касается она тех, кому за 70. Как получить право не платить и кто заплатит за этих счастливчиков?

За рулем электрокара – среди оживленного трафика в центре Киева. Владимир Зеленский – рассказывает о своих планах.

"Идея очень креативная – сейчас находят ребята наши экономическую модель, как людям старше 70 лет, когда человек не только на пенсии, но он уже и физически не может работать, и он уже достаточно работал на страну – по 40-50 лет – как этому человеку не платить коммуналку", – рассказал тогда президент.

Сделать коммунальные услуги бесплатными для людей старше 70-ти лет. Возможно ли воплотить такую ​​инициативу? Скольких людей она коснется? А кому на льготу надеяться не стоит?

Размер пенсии – вот от чего в первую очередь будут отталкиваться. Об этом рассказал советник президента. От уплаты коммунальных платежей нужно полностью освободить именно тех людей, у которых пенсия или минимальная, или близкая к ней.

"Помочь хотелось бы всем, но есть большой ограничитель – это финансы", – отметил Олег Устенко, советник президента Украины.

Ведь заплатить должно государство – а это деньги из кармана каждого гражданина. Сколько же в Украине людей старше 70-ти лет? Их более четырех с половиной миллионов. Но многих отсеивают. Например, у кого пенсия больше минимальной. И среди тех, кто получает минималку повезет не всем.

"Если пожилой человек живет с обеспеченными родственниками – он не относится к категории малообеспеченных", – объясняет Ольга Пищулина, эксперт в области пенсионного законодательства.

Мария Леонидовна живет одна. И пенсия у нее – минимальная. Имеет частный дом. В холодное время года – когда надо включать котел – почти все деньги уходят на оплату газа.

О новой одежде – и мечтать не может. Даже на еду не хватает. Спасает только собственный город.

Говорит – трудового стажа у нее – много. А пенсия мизерная, так зарплата была маленькой. Работала в колхозах – за трудодни. Часто платили зерном. Похоже – именно для таких, как эта женщина – и должна быть воплощена инициатива президента. А как насчет тех людей, имеющих немного большую пенсию?

Екатерина Ладыка получает две тысячи гривен. Но это вряд ли делает ее положение лучше, чем У Марии Леонидовны. Эта женщина наоборот еще больше нуждается в помощи. Ведь она еле ходит. И не может заниматься огородом.

В отопительный период у Екатерины Ивановны также вся пенсия уходит на оплату газа – это даже при том, что субсидия. Ей дают 300 кубов. Но котел старый – не экономный. И чтобы не замерзнуть – надо сжигать больше социальной нормы. За каждый лишний кубометр – платить из своего кармана. Женщина и в нормативы не укладывается и даже при этом в доме зимой холодно.

Но поскольку пенсия этой женщины на несколько сотен гривен выше минимальной – означает ли это, что она от уплаты коммунальных услуг освобождена не будет? Но тогда – она может оказаться в худшем положении – чем люди, которым за семьдесят и которые имеют минимальную пенсию. Как сделать так, чтобы соблюсти принцип справедливости? И почему решили освободить от оплаты коммунальных именно людей старше семидесяти лет?

"Почему 70 лет, а не например, 65? Чем 65-летний от 70-летнего отличается – они и то и то уже люди на пенсии", – говорит Дмитрий Марунич, эксперт в области энергетики.

Однако с этим можно поспорить.

"В 65 лет, по медицинским параметрам, человек еще считается более-менее трудоспособным. Выше 70-ти уже есть серьезные проблемы со здоровьем и человек уже дополнительно в редких случаях может работать", – говорит Ольга Пищулина, эксперт гендерных программ центра Разумкова.

А едва ли не все деньги у этих людей идут на лекарства. Украина – социальное государство – власть обязана защищать наиболее уязвимые слои населения – потому президентская инициатива имеет смысл. Вот только есть еще одна опасность – риск, что этим будут злоупотреблять. Так же, как это уже давно делают с субсидиями.

Вот таких объявлений в интернете – сотни. Сдам квартиру в аренду. Оформлена субсидия. То есть в ней зарегистрирован человек, имеющий право на субсидию. По сути, вам предлагают – выбор именно это жилье – и получите бонус – львиную долю коммуналки вам компенсирует государство. Так же может быть и с жильем, где зарегистрированы люди старше 70-ти лет. Представьте эти объявления – сдам квартиру – все коммунальные за вас заплатит государство.

Есть и еще один риск, о котором говорят эксперты – если давать людям возможность пользоваться коммунальными услугами бесплатно – это убивает любую мотивацию экономить.

"Будет чрезмерно потребляться – это резко увеличит расходы на поддержку таких субсидиантов-пенсионеров и приведет к увеличению расходов государственного бюджета", – считает Святослав Павлюк, эксперт в области энергетики.

То есть опять же – ударит по карману всех украинцев.

Эксперты предлагают установить в этом случае социальные нормы – так, как и с субсидиями. Например – на человека дается ограниченное количество кубов холодной и горячей воды, лимит на сжигание газа, или на использование количества киловатт электроэнергии. Тогда сумма, которую придется потратить на поддержку пожилых людей, будет относительно небольшой. Советник президента уверен – Украина может и должна пойти на такой шаг. И надеется на понимание со стороны МВФ.

"Международный валютный фонд, который должен приехать в Киев – будет проинформирован об этой инициативе", – говорит Устенко.

Для фонда главное – чтобы Украина не превысила лимит дефицита бюджета на следующий год. Это два с половиной процента от ВВП.

"Если мы вписываемся в эту норму – нет никаких проблем делать дополнительные выплаты", – отмечает советник.

Но, в любом случае, инициативу президента можно будет воплотить только в следующем году. Деньги на это надо предусмотреть в государственном бюджете. Проект этого документа правительство должно подать на рассмотрение Верховной Рады уже на этой неделе. Так будет ли бесплатной коммуналка для пожилых людей – будем знать уже очень скоро.

Напомним, в связи со вступлением в силу с 1 мая Закона "О жилищно-коммунальных услугах" из общих тарифов должна быть выделена "плата за абонентское обслуживание" на разные услуги, которую придется платить каждый месяц. Абонплату должны вносить в квитанции отдельной графой.

Тем же законом в Украине введена пеня за несвоевременную оплату коммунальных услуг:

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