Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,75

Рева: Надо мотивировать людей, а не сидеть на субсидиях

23 августа, 19:14

По мнению министра соцполитики, нынешняя психология не приведет к правильному построению общества

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Чтобы успешно побороть бедность в Украине, новое правительство должно мотивировать людей работать, а не сидеть на субсидиях. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.

"Нельзя одним прыжком побороть ту бедность, которая есть у нас на сегодняшний день... Нужно делать акцент на трудовых отношениях – на труде и на зарплате, давать людям возможность самим зарабатывать, а не сидеть на субсидиях. Нынешняя психология не приведет к правильному построению общества", – подчеркнул он.

По словам министра, новый Кабмин должен найти комплексный подход.

Реклама

"Это сложный вопрос, и он, вероятно, связан с профориентационной работой и воспитанием. Мы уже ведем борьбу с последствиями", – заключил Рева.

В тренде
Осторожный оптимизм: какая ситуация с обменом пленными между Украиной и Россией

Новости "Сегодня" писали, что 23 августа Пенсионный фонд Украины в соответствии с утвержденными графиками завершил финансирование пенсионных выплат за август и жилищных субсидий за июль.

При этом в июле средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство увеличился на 22,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 127,5 грн.

Мы также писали, что в мае Кабинет министров уменьшил на 13,56 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина – существенное сокращение количества их получателей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

ЖКХ субсидии бедность Минсоцполитики Рева

Источник: УНИАН

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Абонплата за
Абонплата за "коммуналку": в Украине установили лимитыЖКХ
"Нафтогаз" предложил населению купить газ на зиму по летней ценеЖКХ
Гройсман дал прогноз цен на газ в отопительный сезон
Гройсман дал прогноз цен на газ в отопительный сезонЖКХ
В Украине подсчитали средний размер субсидии
В Украине подсчитали средний размер субсидииЖКХ
В Киеве рассчитали новые тарифы на воду
В Киеве рассчитали новые тарифы на водуЖКХ
Где можно купить газ на зиму по летней цене:
Где можно купить газ на зиму по летней цене: "Нафтогаз" опубликовал картуЖКХ

Новости партнеров

Loading...