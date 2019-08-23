Рева: Надо мотивировать людей, а не сидеть на субсидиях

Чтобы успешно побороть бедность в Украине, новое правительство должно мотивировать людей работать, а не сидеть на субсидиях. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.
"Нельзя одним прыжком побороть ту бедность, которая есть у нас на сегодняшний день... Нужно делать акцент на трудовых отношениях – на труде и на зарплате, давать людям возможность самим зарабатывать, а не сидеть на субсидиях. Нынешняя психология не приведет к правильному построению общества", – подчеркнул он.
По словам министра, новый Кабмин должен найти комплексный подход.
"Это сложный вопрос, и он, вероятно, связан с профориентационной работой и воспитанием. Мы уже ведем борьбу с последствиями", – заключил Рева.
Новости "Сегодня" писали, что 23 августа Пенсионный фонд Украины в соответствии с утвержденными графиками завершил финансирование пенсионных выплат за август и жилищных субсидий за июль.
При этом в июле средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство увеличился на 22,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 127,5 грн.
Мы также писали, что в мае Кабинет министров уменьшил на 13,56 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина – существенное сокращение количества их получателей.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк