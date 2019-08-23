Рева: Надо мотивировать людей, а не сидеть на субсидиях

По мнению министра соцполитики, нынешняя психология не приведет к правильному построению общества

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Чтобы успешно побороть бедность в Украине, новое правительство должно мотивировать людей работать, а не сидеть на субсидиях. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.

"Нельзя одним прыжком побороть ту бедность, которая есть у нас на сегодняшний день... Нужно делать акцент на трудовых отношениях – на труде и на зарплате, давать людям возможность самим зарабатывать, а не сидеть на субсидиях. Нынешняя психология не приведет к правильному построению общества", – подчеркнул он.

По словам министра, новый Кабмин должен найти комплексный подход.

Реклама

"Это сложный вопрос, и он, вероятно, связан с профориентационной работой и воспитанием. Мы уже ведем борьбу с последствиями", – заключил Рева.

В тренде Осторожный оптимизм: какая ситуация с обменом пленными между Украиной и Россией

Новости "Сегодня" писали, что 23 августа Пенсионный фонд Украины в соответствии с утвержденными графиками завершил финансирование пенсионных выплат за август и жилищных субсидий за июль.

При этом в июле средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство увеличился на 22,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 127,5 грн.

Мы также писали, что в мае Кабинет министров уменьшил на 13,56 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина – существенное сокращение количества их получателей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама