Рева отчитался о монетизации субсидий: сколько украинцев получили "живые" деньги
Общая сумма выплат в марте составила 5,7 млрд гривен
Монетизированные субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг в марте получили 3,4 млн украинских домохозяйств, общая сумма выплат составила 5,7 млрд гривен.
Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает 26 марта пресс-служба правительства.
По его словам, система монетизации заработала в марте без сбоев.
Он добавил, что механизм монетизации будет стимулировать развитие рыночных отношений в сфере ЖКХ и ответственности – за эффективное использование ресурсов, качество ресурса и честные начисления за потребленные услуги.
"Если потребитель оплачивает стоимость услуги, то он имеет право требовать, чтобы горячая вода, например, была действительно горячей, а не чуть теплой", – добавил глава Минсоцполитики.
Напомним, выплаты субсидий наличными начались с 4 марта, а через систему Ощадбанка – с 12 марта.
Президент Петр Порошенко заявил, что монетизация субсидий дает возможность гражданам экономить на потреблении услуг, а разницу от уплаченных средств за газ оставлять себе.
Ранее "Сегодня" проверили, как работает выдача субсидий "живыми" деньгами:
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