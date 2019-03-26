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Рева отчитался о монетизации субсидий: сколько украинцев получили "живые" деньги

Сегодня, 15:26

Общая сумма выплат в марте составила 5,7 млрд гривен

Фото: Кабинет министров Украины
Рева отчитался о монетизации субсидий: сколько украинцев получили "живые" деньги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a20/478/5c9a20478862f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a20/478/5c9a20478862f.jpg ЖКХ Общая сумма выплат в марте составила 5,7 млрд гривен

Монетизированные субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг в марте получили 3,4 млн украинских домохозяйств, общая сумма выплат составила 5,7 млрд гривен.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает 26 марта пресс-служба правительства.

По его словам, система монетизации заработала в марте без сбоев.

Он добавил, что механизм монетизации будет стимулировать развитие рыночных отношений в сфере ЖКХ и ответственности – за эффективное использование ресурсов, качество ресурса и честные начисления за потребленные услуги.

"Если потребитель оплачивает стоимость услуги, то он имеет право требовать, чтобы горячая вода, например, была действительно горячей, а не чуть теплой", – добавил глава Минсоцполитики.

Напомним, выплаты субсидий наличными начались с 4 марта, а через систему Ощадбанка – с 12 марта.

Президент Петр Порошенко заявил, что монетизация субсидий дает возможность гражданам экономить на потреблении услуг, а разницу от уплаченных средств за газ оставлять себе. 

Ранее "Сегодня" проверили, как работает выдача субсидий "живыми" деньгами:

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Тег ЖКХ, субсидии, Минсоцполитики, Рева

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