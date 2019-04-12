Рева раскрыл детали по выплатам субсидий после отопительного сезона

Глава Минсоцполитики ответил на вопросы в Верховной Раде

Фото: Андрей Рева / Facebook.

Оба механизма предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) – наличный и безналичный – будут работать и в дальнейшем.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает 12 апреля пресс-служба Минсоцполитики.

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Он напомнил, что процесс монетизации субсидий прописан в законодательстве, а, согласно госбюджету Украину, средств достаточно для обеспечения выплат как наличной, так и безналичной субсидий.

"По завершению отопительного сезона оба механизма субсидий будут существовать и дальше", – сказал Рева.

Глава Минсоцполитики добавил, что украинцы, которые получают субсидию "живыми" деньгами и добросовестно платят за ЖКУ, продолжат получать ее в наличной форме без каких-либо ограничений.

Однако, по словам Ревы, тем, у кого есть долги за услуги, после погашения задолженности или ее реструктуризации будет предоставляться субсидия в безналичной форме в течение года.

Напомним, выплаты субсидий наличными начались с 4 марта, а через систему Ощадбанка – с 12 марта. По данным Минсоцполитики, общая сумма мартовских выплат составила 5,7 млрд гривен.

По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, 2,3 млн хозяйств получают выплаты через Пенсионный фонд Украины, а около 1,2 млн – через Ощадбанк.

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