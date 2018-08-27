Рева рассказал, сколько средств необходимо на субсидии

Вчера, 23:45

Сейчас потребности в дополнительных средствах нет

Фото: &quot;Сегодня&quot;
Фото: "Сегодня"

На оплату субсидий до конца года может понадобиться дополнительно около 7 млрд грн. Об этом в "Вечернем прайме" на "112 Украина" сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"У нас просчитаны различные варианты. Даже негативный сценарий тоже нами просчитан. Не более 7 млрд грн до конца текущего года (потребуется на субсидии при худшем исходе)", – отметил Рева.

Сообщается, что сейчас потребности в дополнительных средствах нет.

"Сегодня еще не все средства государственного бюджета, около 55 млрд грн из (выделенных) 71 млрд, использованы на субсидии", – сообщил министр социальной политики.

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Он добавил, что размер субсидии в следующем году будет зависеть от цены на газ.

По информации Ревы, в летний период, когда нужно было переоформлять субсидии, обратилось около 4 млн человек. Из них субсидии назначены 3 млн 200 тыс. украинцам.

Ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявлял, что перерасчет цены на газ и ЖКХ не повлияет на получателей субсидий.

Напомним, с момента создания электронного реестра субсидий в Украине обнаружено 20 тысяч фальшивых получателей "льгот"Нечестные граждане получали субсидии по нескольким местам регистрации. Из-за таких случаем систему оформления субсидий в Украине постепенно меняют, а требования к претендентам на получение "скидок" ужесточаются.
ЖКХ, субсидии, минсоцполитики, Рева, размер

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