Рева сообщил, сколько платят субсидианты за услуги ЖКХ
Оформившие субсидии украинцы платят 10% от суммы за услуги
Украинцы, которые получили субсидии, в среднем платят 10% от суммы за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева в интервью агентству "РБК-Украина", которое было опубликовано в понедельник, 21 января.
"Остальные 90% государство им компенсирует в виде субсидии. У них нет задолженности, иначе им бы не назначили субсидию. Это добросовестные люди", – отметил он.
По словам главы Минсоцполитики, субсидия не насчитывается при наличии долга более 340 грн за два месяца.
Напомним, с 1 января 2019 года в Украине начал действовать первый из трех этапов монетизации субсидий – он касается тех, кто впервые оформляет госпомощь по оплате "коммуналки". На каждого получателя субсидий после обработки заявления на монетизацию будет автоматически открыт персональный аккаунт в банке, на котором будут отображаться жилищные субсидии в денежной форме.
Средства будут направляться на оплату услуг за потребленный газ, тепло, электроэнергию и воду. По результатам отопительного сезона сэкономленные средства можно будет использовать по своему усмотрению. Сумма сэкономленных денег зависит исключительно от семьи. Наибольшей она может быть в энергоэффективных жилищах.
Ранее Рева сообщал, что монетизация субсидий должна завершиться к 1 октября 2019 года. По его словам, сейчас запущен безналичный механизм, а выплаты в наличной денежной форме начнутся с марта.
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