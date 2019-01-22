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Рева сообщил, сколько платят субсидианты за услуги ЖКХ

Сегодня, 09:58

Оформившие субсидии украинцы платят 10% от суммы за услуги

Фото: Сегодня
Рева сообщил, сколько платят субсидианты за услуги ЖКХ //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/db5/18a/5c3db518a9ca7.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/db5/18a/5c3db518a9ca7.jpg ЖКХ Оформившие субсидии украинцы платят 10% от суммы за услуги

Украинцы, которые получили субсидии, в среднем платят 10% от суммы за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева в интервью агентству "РБК-Украина", которое было опубликовано в понедельник, 21 января.

"Остальные 90% государство им компенсирует в виде субсидии. У них нет задолженности, иначе им бы не назначили субсидию. Это добросовестные люди", – отметил он.

По словам главы Минсоцполитики, субсидия не насчитывается при наличии долга более 340 грн за два месяца.

Напомним, с 1 января 2019 года в Украине начал действовать первый из трех этапов монетизации субсидий – он касается тех, кто впервые оформляет госпомощь по оплате "коммуналки". На каждого получателя субсидий после обработки заявления на монетизацию будет автоматически открыт персональный аккаунт в банке, на котором будут отображаться жилищные субсидии в денежной форме.

Средства будут направляться на оплату услуг за потребленный газ, тепло, электроэнергию и воду. По результатам отопительного сезона сэкономленные средства можно будет использовать по своему усмотрению. Сумма сэкономленных денег зависит исключительно от семьи. Наибольшей она может быть в энергоэффективных жилищах.

Ранее Рева сообщал, что монетизация субсидий должна завершиться к 1 октября 2019 года. По его словам, сейчас запущен безналичный механизм, а выплаты в наличной денежной форме начнутся с марта.

ЖКХ, субсидии, Минсоцполитики, Рева

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