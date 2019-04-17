Рост тарифов на газ с мая: "Нафтогаз" обратился к Кабмину

В компании объяснили, почему не могут снизить цену и призвали принять меры

Фото: Григорий Салай, Сегодня

"Нафтогаз Украины" попросил правительство отменить решение о повышении цены на газ для населения с 1 мая на 15%. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Нафтогаз" обратился в Кабинет министров Украины с просьбой отменить утвержденное им положение, которое требует повышения цены на газ для населения с 1 мая 2019 года, или внести в него соответствующие изменения", - сказано в сообщении.

В "Нафтогазе" отмечают, что это положение предусматривает повышение на 15% цены на газ для розничных поставщиков топлива населению, производителей тепловой энергии и других защищенных категорий потребителей - до 7184,8 грн за тыс. куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку и распределение).

При этом в компании подчеркивают, что рыночная цена газа на май составляет 6800 грн за тыс. куб. м (с НДС), или на 27% ниже цены, рассчитанной в соответствии с требованиями правительства.

Ранее в "Нафтогазе" сообщали, что не могут выполнить постановление Кабмина о снижении цены на газ для населения. Как заявил руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов, снижение цены на газ для населения предусмотрено постановлением № 293, которое не отменяет режим спецобязательств (ПСО), возложенный на "Нафтогаз" постановлением № 867. Именно постановление № 687 и предлагает отменить или исправить компания.

"Без такого решения Кабинета министров "Нафтогаз" не имеет права самостоятельно уменьшать стоимость ресурса, который поставляет розничным поставщикам газа, производителям тепла и другим потребителям, которые подпадают под действие положения о ПСО. Нарушение этого положения грозит компании и ее должностным лицам как ответственностью за нарушение лицензионных условий поставок природного газа, так и ответственностью за уголовно наказуемые правонарушения", – пояснили в компании.

Напомним, в марте-2019 "Нафтогаз" предложил снизить цены на газ для населения путем отмены режима ПСО. Предложение было продиктовано снижением закупочной цены на европейском рынке.

Тогда премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в предложении "Нафтогаза" "может быть ловушка", так как если цены на газ в Европе вырастут, ничто не будет защищать украинцев от роста тарифа выше 9,7-9,8 грн за кубометр. Поэтому Кабмин решил не отменять ПСО, но позволил "Нафтогазу" снизить цену.

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