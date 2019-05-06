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Рост тарифов в Украине повлиял на субсидии – НБУ

6 мая, 14:06

В Нацбанке объяснили, как меняются расходы государства на помощь по оплате услуг ЖКХ

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Бюджетные расходы на субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг в Украине сократились в январе-марте 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), опубликованные в инфляционном отчете.

При этом снижение могло быть более существенным, если бы не рост тарифов на отопление и горячую воду, отмечают в НБУ.

"Бюджетные расходы на субсидии на оплату услуг ЖКХ сократились на 33,6% год к году (г/г). С одной стороны, продолжалось сокращение количества субсидиантов (на 41,6% г/г), с другой – падение объемов субсидий сдерживалось повышением тарифов на отопление и горячую воду", – отметили в НБУ.

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Напомним, с марта 2019 года украинцы, которым назначены субсидии, начали получать "живые" деньги на оплату жилищно-коммунальных услуг. Выплаты проводятся как через Пенсионный фонд, так и отделения Ощадбанка.


Последние несколько лет с окончанием отопительного сезона начинается "сезон" переназначения субсидий. В этом году он будет иметь свои особенности. Подробнее читайте в статье: "Летние субсидии: какие изменения ждут украинцев в мае и кому могут отказать".

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Тег тарифы, расходы, субсидии, субсидия

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