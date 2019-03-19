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Розенко озвучил сумму начисленных наличными субсидий

Сегодня, 12:22

По словам вице-премьера, это текущие расходы, а не дополнительный ресурс

Фото: пресс-служба Павла Розенко / Facebook
Фото: пресс-служба Павла Розенко / Facebook.
Розенко озвучил сумму начисленных наличными субсидий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0cd/358/5c90cd3584d58.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0cd/358/5c90cd3584d58.jpg ЖКХ По словам вице-премьера, это текущие расходы, а не дополнительный ресурс

Общая сумма начисленных наличными субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине на сегодня составляет почти 5,7 млрд гривен. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко на селекторном совещании.

"Это никакой не дополнительный ресурс, никакие не дополнительные расходы государственного бюджета. В госбюджете предусмотрено 58 млрд гривен на финансирование всей системы субсидий в 2019 году. Поэтому это текущие выплаты. Мы изменили только механизм получения этих средств", – сказал он.

По его словам, 2,3 млн домохозяйств получат соответствующие выплаты через Пенсионный фонд (ПФ) и 1,2 млн – через Ощадбанк.

Розенко напомнил, что выплаты через ПФ начались с 4 марта и продолжаются до сих пор, а через систему Ощадбанка – стартовали с 12 марта.

"В любом отделении можно оформить соответствующие договори и через систему денежных переводов начать получать средства", – сказал он.

Вице-премьер также добавил, что Кабинет министров не вносил никаких решений по ограничению доступа к системе субсидий.

"В системе начисления субсидий ничего не изменилось, никаких дополнительных критериев не появилось. Мы изменили только форму предоставления субсидий людям", – заключил Розенко.

Напомним, 18 марта премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в рамках запущенной в марте монетизации субсидий правительство уже выплатило более 350 млн гривен. При этом сам механизм работает слаженно, добавил он.

Премьер также сообщал, что украинцам не нужно выписывать из квартиры членов семьи, чтобы получить субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Ранее "Сегодня" проверили, как работает выдача субсидий "живыми" деньгами:

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Тег ЖКХ, субсидии, Пенсионный фонд, Розенко

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