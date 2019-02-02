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Как вдвое уменьшить расходы на электроэнергию

Вчера, 23:16

Уже 20 тысяч семей пользуются энергоэффективными наборами

Как вдвое уменьшить расходы на электроэнергию ЖКХ Уже 20 тысяч семей пользуются энергоэффективными наборами

Уже 20 тысяч украинских семей пользуются энергоэффективными наборами "Умный WATT". Они позволяют потребителям существенно уменьшить расходы на электроэнергию, не ограничивая себя в пользовании электроприборами. Журналисты "Сегодня" нашли в Киеве дом со "сберегательным набором".

Многоэтажка на Оболони не газофицирована и жителям приходится пользоваться электроплитами и другими приборами, которые потребляют много электроэнергии. Поскольку за электричество приходилось выкладывать немалые средства, некоторые семьи купили себе данный энергоэффективный набор.

За экономное потребление электроэнергии теперь отвечает двухзонный счетчик, по тарифу которого электроэнергия ночью вдвое дешевле, розетка с таймером, куда подключают энергозатратный бойлер, и лед-лампы, которые "тянут" электроэнергии в 9 раз меньше обычных.

Днем семьи дома нет, поэтому потребитель не платит по "обычному" тарифу и сумма в платежках вдвое меньше.
 
По словам директора ДТЭК ЭСКО Евгения Бушмы, в ближайшее время энергосервисной компанией планируется расширение функциональности элементов, входящих в набор, которые позволят экономить не только на электроэнергии, но и на отоплении, расходе воды. С одной стороны, это оптимизирует потребление энергоресурсов, а с другой – повысит удобство и комфорт потребителей.

Стоит энергоэффективный набор от 2399 грн и по подсчетам тех, кто уже им пользуется, окупается он в среднем через год.

Напомним, двузонные счетчики в Киеве устанавливают менее чем за 10 дней.

Также мы писали о том, как правильно выбрать счетчик электроэнергии.

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Тег электроэнергия, экономия, ДТЭК, ДТЭК ЭСКО, Розумний WATT

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