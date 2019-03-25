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С 1 апреля миллионы украинцев рискуют остаться без воды

Сегодня, 20:37

Эксперты уверены, что в ситуацию должно вмешаться правительство

С 1 апреля миллионы украинцев рискуют остаться без воды ЖКХ Эксперты уверены, что в ситуацию должно вмешаться правительство


Уже с 1 апреля остаться без воды могут миллионы украинцев. Дело в том, что 38 водоканалов задолжали значительные суммы за электричество. Из-за долгов они не могут найти себе новых поставщиков электроэнергии. Поэтому, если проблему не урегулировать в течение недели, водоканалы останутся без света.

Больше миллиарда гривен – столько "Вода Донбасса" задолжала за 2018 год поставщикам электроэнергии. В январе, когда все украинские водоканалы искали новых поставщиков, предприятие из Донецкой области не смогло ни с кем договориться. Должник – нежелательный клиент.

До 1 апреля компания пользуется энергией поставщика, которому тоже должна денег. И, вероятно, в следующий понедельник "Вода Донбасса" останется без электричества – погасить долги самостоятельно компания не может. Директор по инвестициям и перспективному развитию КП "Компания "Вода Донбасса" Виктор Заводовский считает, что проблему водоснабжающих организаций нужно решать уже на государственном уровне.

А вот львовянам отключение воды не грозит – городской водоканал заключил соглашение с поставщиком на весь год. Предприятие – одно из немногих в Украине, которые вообще не имеют долгов перед энергетиками. Здесь говорят, что за электричество рассчитываются едва ли не в первую очередь.

"Давно у нас сложились такие отношения с энергетиками: как только мы набирали долг, они к нам приходили и говорили, что будут отключать. Но таким жестким способом мы избавились от долгов за электроэнергию", – рассказывает представительница коммунального предприятия "Львовводоканал" Ульяна Горбата.

В целом по Украине без "света" может остаться почти тысяча предприятий. Водоканалы – только часть из них. Если проблему не решить за неделю, без воды останутся пять миллионов украинцев.

Больше всего коммунальных предприятий под угрозой отключения – в Днепропетровской и Донецкой области. Но часть из тех, кому отключат "свет" – не должники. Они просто не нашли себе поставщиков и не заключили с ними договор, а сотрудничество со старыми – заканчивается 1 апреля.

Эксперты говорят, что выход есть – вмешаться в ситуацию может Кабмин.

"Правительство должно найти решение. У Кабинета министров, как известно, есть резервный фонд. Чтобы принять такое решение, достаточно трех дней, если есть желание", – говорит президент общественного объединения "Первая энергетическая ассоциация Украины" Василий Котко.

Парламент, в свою очередь, тоже может помочь с решением проблемы. Но на законодательные изменения нужно немало времени, а отключения грозят уже через неделю.

Напомним, ранее эксперт подсказал премьеру Владимиру Гройсману выход из ситуации с отключением водоканалов и оборонных заводов.

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Тег вода, водоканал, водоснабжение, отключения, отключение воды, без воды

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