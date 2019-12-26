С января за доставку газа будут присылать отдельною платежку

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С января 2020 года начисления за доставку газа оформят отдельной платежкой. Об этом напомнила компания-оператор 20 операторов газораспределительных сетей (облгазов).

"За доставку газа – будет отдельная платежка. Газ – отдельно, доставка – отдельно! Поэтому с января все потребители газа получат отдельные счета: один за газ, второй – за услугу по его доставке. Разделение платежек состоится для потребителей всей страны", – говорится в сообщении.

В управляющей компании отметили, что согласно проведенному Киевским международным институтом социологии опросу потребителей, большинство положительно относятся к раздельной системе начисления оплаты за газ. В компании поясняют, что стоимость услуг доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Размер платы зависит только от объемов потребления.

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"За основу берется объем потребления газа в течение "газового года". Это промежуток времени с начала октября до конца сентября. Сумма кубов газа, потребленного за год, умножается на тариф на доставку. Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года", – сказано в сообщении.

Для домохозяйств с плитой и колонкой, которые используют 170 кубометров газа в год, или 14-15 кубометров в месяц, ежемесячный платеж за доставку не будет превышать 16 грн. При этом сообщается, что, по приблизительным подсчетам, наибольшие суммы в платежках будут в Николаеве (15,4 грн), Черновцах (14,8 грн) и Ивано-Франковске (14,1 грн). А самые маленькие суммы в платежках получат жители Харькова (4,2 грн), Кривого Рога (4,9 грн) и Днепра (7,8 грн). Потребители могут платить за доставку одним платежом за квартал, полгода или даже год. Таким образом они уменьшат свои расходы на комиссии при проведении платежей. В компании считают, что это актуально для потребителей с газовой плитой или плитой и колонкой: если суммировать их ежемесячные платежи за доставку газа, то это составляет от 100 до 200 грн в год.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что с 2020 года украинцы, использующие природный газ для бытовых нужд (приготовление пищи, подогрев воды и отопление домов), будут платить за него по-новому: из общей суммы в счетах отдельно выделят абонплату.

Экономисты поддерживают введение абонплаты, но называют ее первым шагом для введения в Украине реальной конкуренции между поставщиками газа. Вторым этапом должен стать анбандлинг (разукрупнение) облгазов, а не только анбандлинг "Нафтогаза", о новой модели которого сейчас много говорят.

Напомним: анбандлинг в нефтегазовой сфере – это передача в "разные руки" разведки, добычи, транспортировки и распределения энергоносителей для облегчения контроля над естественными монополиями, а в перспективе – создание конкуренции в каждой области.

Член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что новая схема оплаты за газ более прозрачная, чем нынешняя, так как показывает, за что платит потребитель: товар (газ) отдельно, услуги по его доставке отдельно.

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