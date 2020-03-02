Счета за газ: будут ли газовые компании платить за транзит по частным трубам

Украинцев возмутило введение второй платежки за газ. Счет за транспортировку голубого топлива получили даже те, кто ради экономии уже давно установил твердотопливный котел или перешел на электрическое отопление. Заплатить за транспортировку пришлось и тем, кто прокладывал трубы за собственные деньги. Чтобы сбить волну возмущений в профильной нацкомиссии – НКРЭКУ – уже отчитались, что снизят тариф на транспортировку для тех, кто не пользуется газом. Для частных домов плата составит 21 гривню в месяц, а для квартир – три гривни. Поможет ли это, спрогнозировать сложно – люди хотят вернуть в собственность трубы, за которые заплатили.

80-летняя Екатерина Степановна Миронец вспоминает, как к ней приезжали отрезать газ за неуплату. Ее пенсия составляет 2 тысячи гривен, а платежки только за газ приходят на сумму в 3 тысячи. При этом субсидии у пенсионерки нет, потому что в доме прописан внук, который там даже не живет. С деньгами помогает дочка. Екатерина Степановна жалуется, что только раз не заплатила вовремя, а газ сразу же отрезали.

"Я их просила, говорила, что заплачу позже. Они меня не послушали. Сказали: "Таких бабушек, как вы, у нас много, и мы по списку отрезаем. И никуда не жалуйтесь, никто вам не поможет". Пенсии не хватает", – рассказывает женщина.

Чтобы отдать долг, ей помогала не только дочь, но и неравнодушные соседи. Но на то, чтобы подключить газ заново, этого не хватило. А это еще 11 тысяч гривен.

"За то, что они отрезали, надо заплатить, и за то, чтобы они подключили, надо заплатить", – говорит пенсионерка.

Корреспонденты "Сегодня" спросили у Киевоблгаза, за что те отрезают трубы. В компании отвечают, что всегда предупреждают неплательщиков и предлагают им альтернативу.

"Мы идем людям навстречу. Мы предлагаем им реструктуризировать долг", – рассказывает начальница управление клиентского сервиса Киевоблгаза Елена Пяткина.

Хотя Екатерина Степановна утверждает, что ничего подобного не было, и люди с лопатами под ее домом стали полной неожиданностью. В то же время, Киевоблгаз подсчитал, что за этот отопительный период за неуплату отрезали около 2,5 тыс. частных домов. И это, якобы, немного – менее процента от всех потребителей в области.

"Кто уже совсем не платит злостно – вот тех мы отключаем. Мы приходим в магазин, покупаем хлеб и платим за него. Так же и здесь. Тяжело оплачивать, но мы потребляем газ, и нужно за это платить", – объясняет Пяткина.

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Тем временем в "Нафтогазе" предложили запретить облгазам отключать население в течение всего года, особенно – в отопительный сезон. Тем более что люди могут не платить по разным причинам. Часто люди не согласны, например, с так называемыми морозными коэффициентами, которые им начисляют газовщики – эти коэффициенты существенно увеличивают суммы в платежках.

"Отключение потребителя зимой – это антисоциальные методы... Это может быть задолженность, которая появилась вследствие перерасчетов, с которыми потребитель не согласен. Но у него может не быть инструментов сказать облгазу, что он не согласен", – говорит директор ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович.

Но теперь у украинцев появились новые возможности. Поставщика газа можно поменять и вместо своего облгазсбыта Вместо выбрать какую-то другие фирму. Чтобы это было проще сделать, в "Нафтогазе" предлагают дать людям право менять поставщика, независимо от того – есть у них долг за газ или нет.

"Все. Точка. Не надо спорить по этим коэффициентам, так как этот спор еще будет продолжаться год, два, три. И самое главное, что газоснабжающие компании заинтересованы этот спор долго поддерживать. Надо позволить населению свободно менять поставщика", – заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

В Украине уже действует новое законодательство. Согласно ему, продавать газ как товар должны одни компании, а транспортировать его – другие. Но пока это нередко лишь формальность, говорят эксперты. Многие облгазсбыты и облгазы остаются связанными между собой.

"Они формально разделены, но фактически сидят в тех же помещениях и во многих случаях являются одной и той же компанией с тем же бенефициаром", – говорит эксперт в сфере энергетики Святослав Павлюк.

Компанию, которая транспортирует топливо к вашему дому – облгаз – изменить нельзя. Он является естественным монополистом, ведь и труба, которую он обслуживает, тоже одна. Однако можно сменить продавца газа – газсбыт. Впрочем, на практике это пока трудно сделать – очень много преград создают сами газовики. Премьер-министр Алексей Гончарук в эфире "Свободы слова Савика Шустера" пообещал решить проблему в ближайшее время. И жестко раскритиковал облгазы.

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"Их отжали – различными непрозрачными способами вывели в частную собственность, а затем долгие годы использовали для того, чтобы обирать людей – это абсолютная правда. С облгазами мы обязательно разберемся весной", – заявил Гончарук.

Но людей больше всего возмущает другое – вторая платежка за газ, то есть плана за его доставку. Та же Екатерина Степановна вспоминает, что еще в советское время сама платила большие деньги, чтобы трубу проложили в ее селе. Даже записи в сберегательной книжке остались – женщина тогда отдала 900 рублей двумя платежами. Это были огромные деньги, почти год нужно было откладывать всю зарплату. То же самое делали и односельчане Екатерины Степановны. А теперь они сетуют, что нужно платить за транспортировку газа по этой самой трубе. Но в облгазе возражают, что все законно.

"Доставка газа – это не только транспортировка газа по трубам, это еще и обслуживание труб – в случае Киевской области это 46 тысяч километров труб. Трубы гниют, эти трубы ржавеют – на этих трубах бывают какие‑то неполадки", – объясняет Пяткина.

Фактически люди платят за содержание этих труб в надлежащем состоянии, а также за то, что служба 104 круглосуточно готова приехать на вызов, говорят в облгазе и подчеркивают, что отвечают за безопасность. Однако многие украинцы и слышать этого не хотят. В некоторых населенных пунктах жители даже готовятся забрать себе в собственность газовые сети – например, в Броварском районе Киевской области.

"Это козырная карта в переговорах с облгазами. Люди уже не просто выражают свое недовольство, они уже могут говорить, что это их собственность и поэтому, как минимум, они имеют право на то, чтобы транспортировка газа в пределах населенных пунктов происходила для них бесплатно", – рассказывает депутат Броварской районной рады Владимир Щегол.

Но сделать это непросто. Еще три года назад , когда НКРЭКУ только пыталась ввести абонплату за газ, в городе Мукачево в знак несогласия депутаты проголосовали за возвращение газовых сетей в собственность города. Но это решение до сих пор не воплотили в жизнь, поэтому жители Мукачево остаются в том же положении, что и остальные украинцы.

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Чтобы принять трубы в собственность, городу или селу надо создать коммунальное предприятие, которое будет обслуживать сеть, получить лицензию, набрать штат квалифицированных работников, закупить технику.

"Я думаю, что это нереально и очень затратно. В одном небольшом населенном пункте держать свою газовую службу – это просто дорого", – говорит Павлюк.

Вместо этого, по словам эксперта, лучше требовать от облгазов отчета: куда идут деньги, которые мы им платим, что они ремонтируют и т.д. Сейчас этой информации мало, говорит Павлюк, потому что люди не интересуются. А зря, ведь плату за транспортировку с начала года резко подняли.

"Есть огромный скачок. И если раньше облгазы могли сетовать на то, что у них нет денег на надлежащее обслуживание газопроводов, распределительных сетей, то сейчас этих денег более чем достаточно", – уверяет Павлюк.

Впрочем, сами облгазы и дальше сетуют, что даже после повышения тарифа денег им недостаточно. Говорят, что работать в таких компаниях никто не хочет из-за низких зарплат, а потому существует кадровая проблема. Но большой вопрос, какую зарплату получает высшее руководство облгазов и каковы доходы их собственников.

"Если бизнес убыточный, за него не будут держаться – его продадут. А вы видели очередь из облгазов, которые бы продавали этот бизнес? Я не видел", – отмечает эксперт по вопросам энергетики Игорь Черкашин.

При этом украинцам уже вернули одну платежку за газ, но счета в ней будет все равно два. Как объяснял Тарасюк, потребители просто начнут получать оба счета на одном листе бумаге, что сделает оплату более удобной. По словам Тарасюка, вернуться к старой форме квитанции за газ (без отдельной платы за транспортировку) украинцы все равно не смогут, поскольку теперь поставщик и транспортер газа – это разные компании, которые предоставляют отдельные услуги.

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