Счета за "коммуналку" можно уменьшить вдвое: в Украине снова выдают "теплые кредиты"

В Госэнергоэффективности напомнили украинцам, как получить деньги

Фото: Сегодня

Счета за "коммуналку" можно уменьшить вдвое: в Украине снова выдают "теплые кредиты" Евгения Давыденко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a6e/df6/5c8a6edf6db23.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a6e/df6/5c8a6edf6db23.jpg 2019-03-14T17:58:00+02:00 ЖКХ В Госэнергоэффективности напомнили украинцам, как получить деньги

Три государственных банка – Ощадбанк, Укргазбанк и ПриватБанк объявили о начале выдачи "теплых кредитов" на 2019 год. Их финансируют из государственного и местных бюджетов. В главной смете страны на всеукраинскую программу "теплых кредитов" выделили 400 млн грн. Суммы выбираются очень быстро, констатируют в Госэнергоэффективности.

"Для физлиц действуют два основные направления – котлы и расходные материалы на саму модернизацию. Для ОСМД (объединений собственников многоквартирных домов. – Ред.) никаких ограничений – это может быть комплексная ОСМД-модернизация, может быть частичная модернизация", – отметил зампредседателя правления Ощадбанка Андрей Стецевич.

В Госэнергоэффективности подсчитали: за четыре года действия программы более 500 тысяч семей приняли участие в программе "теплых кредитов".

Физлицам государство компенсирует 20% суммы твердотопливного котла (субсидиантам -35%), а также 35% затрат на утепления квартиры. ОСМД получают компенсацию от 40 до 70% затрат. При этом под компенсацию не попадает стоимость работ – только материалы.

По подсчетам ведомства, энергомодернизация жилья позволяет снизить стоимость коммунальных услуг на 50%. Кроме того, в случае продажи квартиры ее стоимость увеличится на 30%.

Чтобы получить "теплый кредит", необходимо:

ознакомиться с условиями и выяснить, какие энергоэффективные меры попадают под компенсацию;

пойти в один из трех банков, участвующих в программе (условия у них могут быть разными, например, будет отличаться комиссия);

оформить заявку на кредит;

получить подтверждение (3-5 дней);

получить деньги (30-60 дней).

"Физлица могут получить отказ в компенсации. Собственно, этот отказ касается условия, что клиент может воспользоваться программой в течение года только раз. Второй раз – разве что на уровне региональных программ, если они действуют", – пояснил Стецевич.

Впрочем, до сих пор не все регионы предоставляют программы удешевления "теплых кредитов".

В целом же внедрение программы "теплых кредитов" позволило инвестировать около 7 млрд грн в энергоэффективность страны, а также экономить до 280 млн м куб газа ежегодно. В 2018 году программой "теплых кредитов" воспользовались в три раза больше домов, чем за три предыдущих года.

"Перед тем, как утеплять дом или модернизировать систему отопления, для более эффективного использования кредитных средств и денег жильцов рекомендуется сначала провести энергоаудит – комплексное энергетическое обследование здания. Энергоаудитор поможет определить, сколько энергоресурсов можно сэкономить, какие энергоэффективные мероприятия для этого необходимы, в какой очередности их проводить, сколько они будут стоить, когда окупятся и какие еще финансовые источники можно использовать, например, гранты и энергосервис. Энергоаудит помогает избежать многих ошибок, например, утепления здания не теми материалами или не той толщины", – отметил менеджер по коммуникациям ДТЭК ЭСКО Антон Ковалишин.

Ранее "Сегодня" пообщались с жителями домов, в которых провели тепломодернизацию, и выяснили, сколько удается сэкономить на отоплении:

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АВТОР: Евгения Давыденко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.