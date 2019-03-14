Счета за "коммуналку" можно уменьшить вдвое: в Украине снова выдают "теплые кредиты"
В Госэнергоэффективности напомнили украинцам, как получить деньги
Три государственных банка – Ощадбанк, Укргазбанк и ПриватБанк объявили о начале выдачи "теплых кредитов" на 2019 год. Их финансируют из государственного и местных бюджетов. В главной смете страны на всеукраинскую программу "теплых кредитов" выделили 400 млн грн. Суммы выбираются очень быстро, констатируют в Госэнергоэффективности.
"Для физлиц действуют два основные направления – котлы и расходные материалы на саму модернизацию. Для ОСМД (объединений собственников многоквартирных домов. – Ред.) никаких ограничений – это может быть комплексная ОСМД-модернизация, может быть частичная модернизация", – отметил зампредседателя правления Ощадбанка Андрей Стецевич.
В Госэнергоэффективности подсчитали: за четыре года действия программы более 500 тысяч семей приняли участие в программе "теплых кредитов".
Физлицам государство компенсирует 20% суммы твердотопливного котла (субсидиантам -35%), а также 35% затрат на утепления квартиры. ОСМД получают компенсацию от 40 до 70% затрат. При этом под компенсацию не попадает стоимость работ – только материалы.
По подсчетам ведомства, энергомодернизация жилья позволяет снизить стоимость коммунальных услуг на 50%. Кроме того, в случае продажи квартиры ее стоимость увеличится на 30%.
Чтобы получить "теплый кредит", необходимо:
- ознакомиться с условиями и выяснить, какие энергоэффективные меры попадают под компенсацию;
- пойти в один из трех банков, участвующих в программе (условия у них могут быть разными, например, будет отличаться комиссия);
- оформить заявку на кредит;
- получить подтверждение (3-5 дней);
- получить деньги (30-60 дней).
"Физлица могут получить отказ в компенсации. Собственно, этот отказ касается условия, что клиент может воспользоваться программой в течение года только раз. Второй раз – разве что на уровне региональных программ, если они действуют", – пояснил Стецевич.
Впрочем, до сих пор не все регионы предоставляют программы удешевления "теплых кредитов".
В целом же внедрение программы "теплых кредитов" позволило инвестировать около 7 млрд грн в энергоэффективность страны, а также экономить до 280 млн м куб газа ежегодно. В 2018 году программой "теплых кредитов" воспользовались в три раза больше домов, чем за три предыдущих года.
"Перед тем, как утеплять дом или модернизировать систему отопления, для более эффективного использования кредитных средств и денег жильцов рекомендуется сначала провести энергоаудит – комплексное энергетическое обследование здания. Энергоаудитор поможет определить, сколько энергоресурсов можно сэкономить, какие энергоэффективные мероприятия для этого необходимы, в какой очередности их проводить, сколько они будут стоить, когда окупятся и какие еще финансовые источники можно использовать, например, гранты и энергосервис. Энергоаудит помогает избежать многих ошибок, например, утепления здания не теми материалами или не той толщины", – отметил менеджер по коммуникациям ДТЭК ЭСКО Антон Ковалишин.
Ранее "Сегодня" пообщались с жителями домов, в которых провели тепломодернизацию, и выяснили, сколько удается сэкономить на отоплении:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Счета за "коммуналку" можно уменьшить вдвое: в Украине снова выдают "теплые кредиты"". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Выпускница "Энергоэффективной школы" научилась сохранять природные ресурсы и привлекает к этому родных
Екатерина Иванова, жительница Новодонецкого, очень любит читать и учится на "отлично"
В украинских городах за счет инвесторов модернизируют системы отопления
ДТЭК ЕСКО реализовала порядка 11 проектов в бюджетной сфере