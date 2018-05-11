Сгорели плиты и котлы: внезапный скачок напряжения нанес огромные убытки жителям Волыни

Жители Волынской области понести огромные убытки из-за резкого скачка напряжения: у людей перегорела бытовая техника и вышли из строя электроприборы. Для жителей села Воротнев перепады напряжения – привычное дело, но раньше от них портились только светильники.

"Говорили, 400 вольт было на одной фазе. Есть три фазы: на одной было 60, потому что проверяли, а на двух было по 400, а должно быть 220. Вытяжка сгорела, вмонтированная плита, электродуховка и холодильник", – рассказывает житель Воротнева Иван Муляр.

Только у Муляров убытки насчитывают 25 тысяч гривен. У соседней семьи – Марчуков – потери еще больше: вместе с компьютером, роутером и микроволновой печью вышел из строя взятый в кредит котел, стоимость которого превышает 20 тысяч гривен.

Предвестником беды, вспоминают местные жители, был едкий дым. Потом заискрились розетки и начала плавиться проводка. Жители села считают чудом, что дело не дошло до пожара.

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Жители Воротнева вызвали районных энергетиков, но те стали напоминать о задолженностях. В страхе перед полным отключения электроэнергии воротневцы обратились в сельсовет. Чиновники посоветовали составить список поврежденного имущества. После составления такого списка будет организована комиссия, а сельский голова подтвердит потери.

Поддержали селян и областные энергетики. Они объяснили ЧП изношенностью электросетей – механизмы отработали уже по 25 лет, а на их замену не хватает денег. На местной трансформаторной подстанции техника изношена на 85%. В целом по Украине электросети изношены на 60%.

"Это наша проблема. Создается сейчас комиссия, готовится распорядительный документ. Комиссия выедет в село и будет разбираться с конкретными потребителями. Наличными мы не рассчитываемся – в таких случаях оплачивает ремонт", – рассказал директор по техническим вопросам Волыньоблэнерго Владимир Перчук.

Заявления на возмещение написали уже 15 домохозяйств, но местные жители уверяют – пострадавших значительно больше.