Сколько будет стоить газ для украинцев: министр энергетики озвучил прогноз

Еще в апреле 2019 года цена на газ для населения превышала 7 тысяч гривен за тысячу кубометров

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Несмотря на рост цен на газ в ноябре, стоимость голубого топлива в первом квартале 2020 будет ниже, чем была в первом квартале 2019 года. Об этом заявил министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Мы несколько месяцев снижали цены на газ, перед тем как повысить их в прошлом месяце. Уменьшение цен на газ, начиная с июля, составило более 30%. <...> Газ является сезонным товаром, поэтому в связи с сезонностью цена на газ повышается. Мы давали возможность людям приобрести дешевый газ летом. "Нафтогаз" предлагает одну из четырех самых низких индикативных цен, чтобы предложить рынку", – заявил Оржель в эфире одного из телеканалов.

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Он заверил, что правительство обеспечит меньшую цену по сравнению с ценами в первом квартале текущего года.

"То есть в первом квартале 2020-го цена на газ будет меньше, чем в первом квартале 2019 года", – сообщил Оржель.

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Напомним, в апреле 2019 года цена на газ для населения превышала 7 тысяч гривен за тысячу кубометров, однако с мая голубое топливо стало дешеветь. В ноябре стоимость газа для населения составит 4899 грн за 1000 куб. м без учета налога на добавленную стоимость (НДС), наценки газсбытов и транспортных расходов.

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