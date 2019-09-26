Сколько денег направили на пенсии и субсидии: ПФУ подвел итоги месяца

Речь идет о выплате пенсий за сентябрь и жилищных субсидий за август

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) завершил финансирование пенсионных выплат за сентябрь и жилищных субсидий за август. Об этом сообщается сегодня, 26 сентября, на странице фонда в Facebook.

По данным пресс-службы, в сентябре на выплату пенсий направили 35,1 млрд грн, а жилищных субсидий – 147,6 млн грн.

"Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за сентябрь и жилищных субсидий за август (информация по состоянию на 25 09.2019)", – говорится в сообщении.

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Новости "Сегодня" писали, что в августе ПФУ направил на выплату пенсий 35,05 млрд грн, а жилищных субсидий – 157,2 млн грн.

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По данным фонда, с 1 января 2016 года по 1 июля 2019-го пенсионеров стало меньше почти на 946,6 тыс. человек. К июлю их численность составляла почти 11,35 млн человек.

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При этом Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрел выделение 47,6 млрд грн на выплату субсидий. По словам министра социальной политики Юлии Соколовской, уменьшение суммы связано с ростом доходов населения. Она добавила, что сокращение этих расходов не вызовет урезания числа получателей.

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