Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости ЖКХ

Сколько направили на пенсии и субсидии в Украине: названы суммы

12 июля, 19:29

Информация обнародована по состоянию на 12 июля

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Пенсионный фонд (ПФ), начавший финансирование пенсионных выплат за июль и жилищных субсидий за июнь 2 июля, по состоянию на 12 июля направил на эти нужды 18,8 млрд грн и 103,5 млн грн, или 53,3% и 56,7% от месячной потребности соответственно. Об этом информирует правительственный портал.

"Финансирование и выплата пенсий и субсидий осуществляются в соответствии с утвержденными графиками", – говорится в сообщении.

Новости "Сегодня" сообщали, что в мае Кабинет министров уменьшил на 13,56 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина – существенное сокращение количества их получателей.


При этом, по данным Государственной службы статистики, население Украины в мае оплатило за жилищно-коммунальные услуги 11,5 млрд грн, тогда как начисленная за указанный период сумма составляла 5,6 млрд грн. Это значит, что украинцы активно погашали долги предыдущих периодов второй месяц подряд.

Мы также писали, что с 1 июля минимальная пенсия повысилась до 1564 грн, а максимальная – до 15 640 грн.

Эксперты по пенсиям считают, что повышать небольшие пенсии надо не решением Кабинета министров, а изменением самого закона о пенсиях. Нынешняя ситуация, по мнению специалистов, создает дискриминацию и риски

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ЖКХ, пенсии, субсидии, Пенсионный фонд

Вы сейчас просматриваете новость " Сколько направили на пенсии и субсидии в Украине: названы суммы". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пенсии повысили: как рассчитать размер и сколько нужно стажа

Вчера, 10:01

Пенсия в Украине рассчитывается по специальной единой формуле

Июльское повышение пенсий в Украине: появились подробности

10 июля, 14:32

Детали повышения пенсий с 1 июля раскрыл Павел Розенко

Пенсионеры активно получают субсидии наличными: "Укрпочта" назвала суммы

8 июля, 17:44

Пенсионерам выплачивают "живые" деньги на почте или с доставкой на дом

Для кого и на сколько выросли пенсии в июле: Кабмин обнародовал суммы

8 июля, 15:05

Пенсии с июля увеличились для более чем 30 тыс. чернобыльцев

Реальная любовь: 5 настоящих пар на шоу «Танцы со звездами»

Папа Римский после встречи с Путиным резко высказался о Донбассе

В Запорожье военные устроили серьезное ЧП на дороге (видео)

Дацик дрался против двоих. Одного вырубил, а потом получил травму

Болельщикам Шумахера подарили надежду. Что стало известно?

Николай Давыденко: "Мне жалко Шарапову"

В Одессе произошло экологическое ЧП на море: фото и видео

Шевченко и сыновья: Как отдыхает украинская футбольная легенда

Участники самого жуткого боя года чуть не утонули в реках крови

«Чистая победа». Как «Канело» перехитрил Головкина

15 красавиц российского кино

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

Революция на таможне: что намерена поменять новая власть

Вчера, 07:51

Таможенники и эксперты уверены: без законодательных изменений реформа не сработает

Не сезон для овощей: почему цены не падают и чего ждать к концу лета

Вчера, 07:19

Из-за жары можем остаться без картофеля и огурцов. Но радует капуста

"Оформили кредит на утерянный паспорт": как заблокировать потерянные документы

10 июля, 07:37

Нужно сразу писать заявление в полицию, советует юрист

Пройти блокпост и выжить: чего стоит пересечение границы между Украиной и неподконтрольными территориями

10 июля, 07:00

Боевики наказывают за мобилки и требуют взятки только в гривнях

Как сейчас выглядит дочка Игоря Крутого Саша?

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

Жена Порошенко дала совет Елене Зеленской
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь