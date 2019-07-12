Сколько направили на пенсии и субсидии в Украине: названы суммы

Информация обнародована по состоянию на 12 июля

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Пенсионный фонд (ПФ), начавший финансирование пенсионных выплат за июль и жилищных субсидий за июнь 2 июля, по состоянию на 12 июля направил на эти нужды 18,8 млрд грн и 103,5 млн грн, или 53,3% и 56,7% от месячной потребности соответственно. Об этом информирует правительственный портал.

"Финансирование и выплата пенсий и субсидий осуществляются в соответствии с утвержденными графиками", – говорится в сообщении.

Новости "Сегодня" сообщали, что в мае Кабинет министров уменьшил на 13,56 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина – существенное сокращение количества их получателей.

При этом, по данным Государственной службы статистики, население Украины в мае оплатило за жилищно-коммунальные услуги 11,5 млрд грн, тогда как начисленная за указанный период сумма составляла 5,6 млрд грн. Это значит, что украинцы активно погашали долги предыдущих периодов второй месяц подряд.

Мы также писали, что с 1 июля минимальная пенсия повысилась до 1564 грн, а максимальная – до 15 640 грн.

Эксперты по пенсиям считают, что повышать небольшие пенсии надо не решением Кабинета министров, а изменением самого закона о пенсиях. Нынешняя ситуация, по мнению специалистов, создает дискриминацию и риски.

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