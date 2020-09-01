Сколько нужно газа, чтобы в доме было тепло – совет "Нафтогаза"

Вести учет голубого топлива по силам даже пожилым людям, говорит Коболев

Чтобы рассчитать количество газа, необходимого для обогрева частного дома или квартиры с автономным отоплением, украинцы должны вести ежегодные наблюдения, если пользуются этим жилищем несколько лет.

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Об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"В моем случае (если нет счетов и неизвестно, сколько использовалось газа раньше) я принял для себя решение воспользоваться прогнозом местного облгаза, который рассчитывает [количество газа] для каждого дома. Если я сейчас буду покупать план "Годовой", я введу именно эти данные, которые мне рекомендовал ввести местный облгаз", – подчеркнул топ-менеджер.

Он привел пример из своей жизни:

"У меня есть бабушка, она всегда очень четко знает, сколько кубов газа потребляла в течение последних 12 месяцев. Это не трудно – проверить счет. Она знает лучше меня", – говорит Коболев.

В то же время он заметил, что высчитывание среднего арифметического является одним из вариантов:

"Я не говорю, что этот вариант самый лучший. Есть разные ситуации. Например, у вас частный дом, в прошлом году вы заменили котел – он стал лучше, эффективнее. Это означает, что ваше потребление, скорее всего, уменьшится. И та компания, которая заменила котел, как правило, дает расчет приблизительного потребления. Это всегда считается, нужно только взять бумажки, которые вам дали, когда устанавливали оборудование", – советует глава "Нафтогаза".

По его словам, квартиры – это, как правило, самый простой вариант, поскольку там очень редко имеется газовое отопление.

"Там обычно есть потребление газа или для приготовления пищи, или для подогрева воды. Как правило, эти цифры очень стабильны. Самые большие колебания вызывает цифра на отопление дома", – резюмировал Коболев.

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Напомним, ранее Коболев подсказал украинцам, как определить качество газа. По его словам, нужно установить цвет пламени – голубое или рыжее.

Также глава "Нафтогаза" рассказал, что выиграют украинцы от конкуренции на рынке газа.

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