Сколько семей купили газ по летней цене: "Нафтогаз" раскрыл детали

Бытовые потребители имели возможность купить газ по акционной цене до 25 сентября

/ Фото: Pixabay

Более 50 тыс. семей воспользовались программой "Газовый запас", которую в августе предложил "Нафтогаз Украины" бытовым потребителям. Об этом сообщается сегодня, 26 сентября, на странице компании в Facebook.

"Более 50 тыс. семей воспользовались этим предложением", – написала пресс-служба.

Новости "Сегодня" сообщали, что программа "Газовый запас", которая действовала до 25 сентября, позволяла бытовым потребителям приобрести заранее необходимые объемы газа по фиксированной летней цене для использования его в течение отопительного сезона.

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Отпускная цена газопоставляющим предприятиям (газсбытам) в рамках этой услуги составляла 5849,3 грн за 1000 куб. м без учета стоимости транспортировки, распределения и надбавки поставщика. Каждый клиент мог закупить до 25 тыс. куб. м газа.

В свою очередь Антимонопольный комитет Украины по результатам проведенного анализа заявил, что информация, размещенная на сайте газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" об услуге "Газовый запас", не содержит полных и точных условий дополнительного соглашения, которое должен подписать потребитель.

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25 сентября "Нафтогаз" заявил об аналогичной услуге для объединений совладельцев многоквартирных домов с собственными котельными и других производителей тепловой энергии.

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