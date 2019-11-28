Сколько украинцев отдают за коммуналку больше 50% дохода: результаты опроса

Доля тех, кто тратит на услуги ЖКХ более половины бюджета, заметно выросла

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Несмотря на то, что стоимость коммунальных услуг в Украине значительно ниже, чем в Европе и США, 14% украинцев тратят на оплату коммуналки больше половины дохода семьи. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

При этом в сравнении с результатами исследования, проведенного в 2015 году, за четыре года доля домохозяйств, которые тратят больше половины дохода на коммунальные услуги, выросла более чем вдвое – с 6% до 14%. Доля тех, кто тратит на "коммуналку" от трети до половины дохода, увеличилась с 16% до 21%. Соответственно, уменьшилось количество тех, кто тратит до 10% – с 18% в 2015 году до 12% в 2019 году. Также уменьшилась доля тех, кто тратит от 10% до 30%, – с 48% до 41%

"Почти половина опрошенных (45%) сказали, что их расходы на оплату услуг ЖКХ в октябре 2019 выросли по сравнению с октябрем 2018 года. У 35% респондентов эти расходы не изменились или уменьшились", – сообщили в КМИС.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, как в целом поменялись расходы украинцев за последние годы. Оказалось, что почти половину своих доходов украинцы тратят на еду.

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Кроме того, украинцы, которым финансово тяжело оплачивать счета за коммуналку, по-прежнему могут оформить субсидии. О новых правилах получения помощи рассказывали новости "Сегодня":

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