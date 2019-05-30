Сколько украинцы заплатят за газ в июне: карта розничных цен

Розничные цены обнародовал консультационный центр для населения

Фото: Pixabay

Самая высокая розничная цена на газ в июне будет у потребителей, которые присоединены к сетям "Николаевгаза". Об этом сообщается на сайте консультационного центра для населения "ГазПравда".

Отмечается, что в июне "Нафтогаз Украины" будет отпускать газсбытам газ для нужд населения по единой цене 6299 грн за 1000 куб. м (без НДС).

"Вместе с тем, уровень розничных цен для населения по регионам остается различным и зависит, в частности, от тарифа на распределение, который устанавливает НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. – Ред.), и от наценки, которую устанавливает каждый газсбыт самостоятельно. Так, в июне по сравнению с маем розничные цены выросли на 4,5-4,9% в зависимости от региона", – сказано в сообщении.

Самые высокие розничные цены на газ в июне будут у потребителей, которые присоединены к сетям компаний (за 1000 куб. м):

"Николаевгаз" – 8813 грн (в мае – 8432,93 грн);

"Газовик" (Винницкая область) – 8808,68 грн (в мае – 8428,61 грн);

"Ровногаз" – 8807 грн (в мае – 8426,93 грн).

При этом самые низкие цены будут у тех потребителей, которые подключены к сетям компаний (за 1000 куб. м):

"Киевгаз" – 8190,68 грн (в мае – 7810,61 грн);

"Кременчуггаз" – 8200,64 грн (в мае – 7820,53 грн);

"Харьковгоргаз" – 8259,32 грн (в мае – 7879,25 грн).

Розничная цена на газ для населения в июне 2019 года. Инфографика: "ГазПравда"

В сообщении говорится, что в июле ожидается снижение розничных цен на газ на 6,9-7,5% в зависимости от региона.

Ранее Ассоциация газового рынка Украины, которая объединяет облгазы и региональные сбытовые компании, обнародовала розничные цены на газ в мае и июне для каждого региона. Сообщалось, что разная стоимость будет из-за введения НКРЭКУ новых тарифов для компании "Укртрансгаз" на транспортировку газа, исходя из заказанных мощностей. Подробнее читайте в материале "Сегодня": "Сколько будет стоить газ для украинцев: обнародованы цены на май и июнь".

Также сообщалось, у каких потребителей самые высокие и самые низкие розничные цены на газ в мае.

Мы также писали, что с 1 мая цена на газ для населения снизилась на 30 копеек за куб. м.

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