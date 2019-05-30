Сделать стартовой
26,68
29,77
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости ЖКХ

Сколько украинцы заплатят за газ в июне: карта розничных цен

30 мая, 16:50

Розничные цены обнародовал консультационный центр для населения

Фото: Pixabay

Самая высокая розничная цена на газ в июне будет у потребителей, которые присоединены к сетям "Николаевгаза". Об этом сообщается на сайте консультационного центра для населения "ГазПравда".

Отмечается, что в июне "Нафтогаз Украины" будет отпускать газсбытам газ для нужд населения по единой цене 6299 грн за 1000 куб. м (без НДС).

"Вместе с тем, уровень розничных цен для населения по регионам остается различным и зависит, в частности, от тарифа на распределение, который устанавливает НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. – Ред.), и от наценки, которую устанавливает каждый газсбыт самостоятельно. Так, в июне по сравнению с маем розничные цены выросли на 4,5-4,9% в зависимости от региона", – сказано в сообщении.

Самые высокие розничные цены на газ в июне будут у потребителей, которые присоединены к сетям компаний (за 1000 куб. м):

  • "Николаевгаз" – 8813 грн (в мае – 8432,93 грн);
  •  "Газовик" (Винницкая область) – 8808,68 грн (в мае – 8428,61 грн);
  •  "Ровногаз" – 8807 грн (в мае – 8426,93 грн).

При этом самые низкие цены будут у тех потребителей, которые подключены к сетям компаний (за 1000 куб. м):

  • "Киевгаз" – 8190,68 грн (в мае – 7810,61 грн);
  • "Кременчуггаз" – 8200,64 грн (в мае – 7820,53 грн);
  • "Харьковгоргаз" – 8259,32 грн (в мае – 7879,25 грн).

Розничная цена на газ для населения в июне 2019 года. Инфографика: "ГазПравда"
Розничная цена на газ для населения в июне 2019 года. Инфографика: "ГазПравда"

В сообщении говорится, что в июле ожидается снижение розничных цен на газ на 6,9-7,5% в зависимости от региона.

Ранее Ассоциация газового рынка Украины, которая объединяет облгазы и региональные сбытовые компании, обнародовала розничные цены на газ в мае и июне для каждого региона. Сообщалось, что разная стоимость будет из-за введения НКРЭКУ новых тарифов для компании "Укртрансгаз" на транспортировку газа, исходя из заказанных мощностей. Подробнее читайте в материале "Сегодня": "Сколько будет стоить газ для украинцев: обнародованы цены на май и июнь".

Также сообщалось, у каких потребителей самые высокие и самые низкие розничные цены на газ в мае.

Мы также писали, что с 1 мая цена на газ для населения снизилась на 30 копеек за куб. м.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег газ, ЖКХ, Нафтогаз, цена на газ

Вы сейчас просматриваете новость " Сколько украинцы заплатят за газ в июне: карта розничных цен". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как вырастут тарифы на газ в Украине: эксперты обновили прогноз

28 мая, 16:35

Цена на газ влияет на стоимость отопления и горячей воды

Коболев анонсировал снижение июльских цен на газ для населения

27 мая, 13:18

По словам главы "Нафтогаза", отпускная цена снизится почти на 8%

Цены на газ для промышленности снизятся – "Нафтогаз"

24 мая, 16:43

Компания обнародовала прайс на июнь 2019 года

Глава администрации Зеленского сделал заявление по ценам на газ

22 мая, 10:19

Богдан рассказал о "большом диалоге" со многими специалистами

Донбасс — только начало: озвучен прогноз для Украины

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото

О чем «рассказывает» анализ крови и как его надо сдавать

Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес

Финны сломали чемпионский кубок

Когда постройневшая Пугачева появилась в зале, все встали

Как появилось озеро Око?

Ученые раскрыли тайну гигантских волн-убийц

Калорийность сала и его состав: можно ли его спортсменам?

Игроки, принесшие Шахтеру Кубок УЕФА-2009: где они сейчас?

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Сегодня, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Новый кредит или новая программа: о чем договорились МВФ и Зеленский

Вчера, 08:16

Вопрос о следующем транше МВФ будет решать только после парламентских выборов

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Вчера, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Вчера, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

5 необычных способов не болеть

У Зеленского рассказали, что ждет «монополию Ахметова»

Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь