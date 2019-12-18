Сколько украинцы заплатят за газ в декабре: карта цен по регионам

Конечные цены на газ различаются во всех областях

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Исходя из озвученной "Нафтогазом" стоимости газа для населения в декабре, самые высокие розничные цены будут у потребителей, которые присоединены к сетям компаний "Николаевгаз", "Ровногаз" и "Газовик" (Винницкая область). Об этом сообщается на сайте консультационного центра для населения "ГазПравда".

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Информация появилось после того, как "Нафтогаз" снизил отпускные цены на газ для газсбытов до 4276,69 грн за 1000 куб. м без налога на добавленную стоимость (НДС) и транспортных расходов. Это на 622,31 грн меньше, чем в ноябре, когда цена составляла 4899 грн за тысячу кубов без НДС.

Отмечается, что розничные цены на природный газ для населения по регионам также уменьшились – в среднем на 11%, но продолжают отличаться и зависеть от тарифа на распределение, который устанавливает профильная нацкомиссия, (НКРЭКУ) и от наценки, которую устанавливает каждый газсбыт самостоятельно.

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Самые высокие розничные цены на газ в этом месяце будут у потребителей таких предприятий:

"Николаевгаз" – 6325,56 грн/тыс. куб. м (-10,79% по сравнению с ноябрем);

"Ровногаз" – 6319,56 грн/тыс. куб. м (-10,80%);

"Газовик" – 6321,24 грн/тыс. куб. м (-10,80%).

При этом самые низкие цены будут у тех потребителей, которые подключены к сетям компаний:

"Киевгаз" – 5703,24 грн тыс. куб. м (-11,83% по сравнению с ноябрем);

"Кременчуггаз" – 5 713,20 грн/тыс. куб. м (-11,81%);

"Харьковгоргаз" – 5 771,88 грн/тыс. куб. м (-11,71%).

Напомним, рыночная цена газа для населения будет устанавливаться уже после окончания отопительного сезона – с 1 мая 2020 года. В ноябре Кабинет министров Украины принял решение о введении страховой цены на газ для населения на уровне 6,96 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без тарифа на транспортировку).

Как заявлял глава правительства Алексей Гончарук, в итоге страховая цена на газ в платежках будет обозначена на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода. По плану Кабмина, это позволит предотвратить возможный тарифный скачок даже в случае прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года.

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