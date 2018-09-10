СМИ выяснили, на какое повышение цены газа согласен Кабмин

Сегодня, 10:01

Точная цифра станет известна не раньше, чем миссия МВФ закончит работу в Киеве

Фото: PxHere
Фото: PxHere

Повышение цены на газ для населения, которое обсуждается с миссией МВФ, должно, по мнению украинского правительства, составить не более 23%. Об этом сообщили "РБК-Украина" источники, информированные о ходе переговоров.

При этом, по разным экспертным оценкам, газ должен подорожать как минимум на 40%, отмечает издание.

"Устроит ли 23-процентный рост миссию, либо же правительству придется уступить кредитору, станет известно по итогам переговоров", – пишет издание.

Собеседники в Кабинете министров пока избегают прямых ответов.

"Последние несколько месяцев МВФ работал только на прием информации, которую мы им отправляли. Все проблемные вопросы будем обсуждать уже в Киеве. Наша задача – подписать меморандум. Других вариантов нет", – сказал высокопоставленный правительственный чиновник накануне приезда миссии МВФ.

Ранее в Национальном банке Украины также отмечали, что в своих прогнозах исходят из повышения цен на газ для населения в Украина на 25% в 2018 году и на 15% в 2019 году. Впрочем, Прогнозы Нацбанка будут меняться в зависимости от решения правительства:

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман объяснил, зачем повышать цену на газ в Украине, и признал, что дискуссия с МВФ по этому вопросу является тяжелой. 

Напомним, в Украине "заморозили" цену на газ для населения до 1 октября - Кабмин продлил специальные обязательства для "Нафтогаза Украины" до конца сентября 2018. Если бы Кабмин не продлил постановление о спецобязательствах "Нафтогаза", в Украине пришлось бы пересматривать цены на газ из-за того, что вступил бы в силу другой документ – постановление от 22 марта 2017 года. Однако в методике, предложенной в этом постановлении, не учитывается стоимость закупок газа из-за границы – т.н. "импортный паритет", введения учета которого и требует МВФ. Формула пересмотра еще не готова.

Решение о том, как именно будет учитываться импортный паритет, Украина примет после завершения консультаций с МВФ, Всемирным банком и Европейским энергосообществом. Ранее в МВФ отмечали, что цена на газ для населения должна равняться цене для импортеров. Этот вопрос остается под пристальным вниманием Фонда и решение проблемы поспособствует выделению Украине очередного транша финпомощи. 
газ, переговоры, тарифы, цена на газ, МВФ

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