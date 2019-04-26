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Спецрепортаж "По следам тарифных экспертов": скандальные совпадения

26 апреля, 22:10

Почему ни у кого не было недовольств, пока облэнерго владели россияне?


Почему ни у кого не было недовольств, пока облэнерго владели россияне? И кому выгодна нынешняя паника по этому поводу в массмедиа и соцсетях?

Смотрите сегодня в 23:20 в сенсационном репортаже расследовании "По следам тарифных экспертов. Скандальные совпадения"!

Раніше в Державній служби статистики повідомили, що заборгованість українців з оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП) за січень склала 62,6 млрд гривень.

У грудні комунальні борги населення становило 55,6 млрд гривень. Таким чином, за місяць сума зросла на 7 млрд гривень.

Борги по кожній комунальній послузі склали:

  • за поставки природного газу – 29,1 млрд гривень;
  • за централізоване опалення і постачання гарячої води – 20 млрд гривень;
  • за поставки електроенергії – 5,7 млрд гривень;
  • за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій – 4,1 млрд гривень;
  • за централізовані постачання холодної води і водовідведення – 3,1 млрд гривень;
  • за вивезення побутових відходів – 0,6 млрд гривень.

При цьому в січні українці сплатили за ЖКП 15,1 млрд гривень, що склало 71,8% від нарахованої за вказаний період суми (21 млрд гривень).

За електроенергію населення сплатило 3,5 млрд гривень, що на 25,9% більше нарахованої суми. Це означає, що українці також погашали борги попередніх періодів.

Детальніше про зростання сум у платіжках за "комуналку" читайте на сайті "Сьогодні" в матеріалі "Нові тарифи: скільки тепер заплатимо за тепло і гарячий душ".

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Тег Облэнерго, спецрепортаж, По следам тарифных экспертов

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