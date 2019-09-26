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Стало известно, на сколько упала цена на газ в Украине за полгода

26 сентября, 15:38

Итоги снижения цены с учетом НДС подвел "Нафтогаз"

/ Фото: Pixabay

Цена на газ для населения с апреля по сентябрь 2019 года сократилась на 28%. Об этом сообщается на странице "Нафтогаза Украины" в Facebook.

"Рыночные колебания и сделали возможным летнее удешевление топлива для населения почти на треть и помогли избежать ожидаемого увеличения цены на 15% в мае 2019 года", – говорится в сообщении.

По данным компании, в апреле стоимость газа составляла 7483 грн за 1000 куб. м с налогом на добавленную стоимость (НДС), но без тарифов на услуги по транспортировке и распределению. В мае она снизилась до 7188 грн, в июне – до 6665 грн, в июле – 5887 грн, в августе – 5584 грн, а в сентябре – до 5392 грн.

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Новости "Сегодня" сообщали, что Кабмин обязал "Нафтогаз" продавать газ населению по минимальному значению из четырех сложившихся на рынке: цены для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данных Минэкономразвития по средней таможенной стоимости газа за предыдущий месяц, средневзвешенной цены на Украинской энергетической бирже, а также стоимости газа по ПСО (спецобязательствам).

Читайте также – Сколько украинцы заплатят за газ в сентябре: опубликована карта розничных цен

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Источник: Сегодня

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