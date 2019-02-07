Стало известно о резком росте числа домовых счетчиков тепла в Украине
По словам Геннадия Зубко, в 2014 году они были установлены в 20% домов
Количество домовых счетчиков тепла в Украине увеличилось в несколько раз за четыре года. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, сообщает сегодня, 7 февраля, пресс-служба Минрегиона.
"Уже есть 77%, а в некоторых городах и 100%, установленных домовых счетчиков на тепло, в 2014 году их было всего 20%", – сообщил он в эфире одной из радиостанций.
Зубко добавил, что 33 тыс. домов создали объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).
"Но ключевой инструмент, который позволит энергомодернизировать жилой сектор страны, – это Фонд энергоэффективности, который полноценно заработает уже в этом году. Фонд, который будет не только финансово, но и технически поддерживать ОСМД в направлении внедрения энергоэффективных мер", – отметил глава Минрегиона.
Напомним, Верховная Рада 22 июня 2017 года приняла закон "Об энергетической эффективности зданий". Согласно документу, все здания должны соответствовать минимальным критериям энергетической эффективности. Кроме того, владельцев новостроек и зданий, которые участвуют в государственных программах, обязали получить сертификат, подтверждающий класс энергоэффективности.
О проблемах с домовыми счетчиками тепла читайте также в статье "Украли счетчик за 50 тысяч, жильцы дома переплатили 1,5 миллиона".
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