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Стало известно, сколько квартир ввели в эксплуатацию в Украине

30 мая, 06:06

Государственная служба статистики опубликовала данные за три месяца

По итогам января-марта 2019 года в Украине принято в эксплуатацию 2,45 млн кв. м общей площади жилых зданий, из которых в городах – 1,39 млн кв. м (56,8%), а в сельской местности – 1,06 млн кв. м (43,2%). Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики.

В ведомстве сообщили, что в городах принято в эксплуатацию 16,9 тыс. квартир, а в селах – 9,2 тыс. квартир. Общее количество квартир составило 26 098, из которых однокомнатных – 9821.

Напомним, по итогам первого квартала 2018 года в эксплуатацию было принято 1,9 млн кв. м общей площади жилых зданий.

Ранее пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства сообщила, что украинские предприятия выполнили строительные работы по итогам января-апреля 2019 года на общую сумму 38,57 млрд грн. Отмечалось, что лидерами по объемам выполнения строительных работ стали Днепропетровская (5 млрд грн), Харьковская (4 млрд грн) и Одесская (3 млрд грн) области, а также Киев (9 млрд грн).

Также сообщалось, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования.


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Тег строительство, ЖКХ, жилье, Госстат

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