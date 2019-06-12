Стало известно, сколько Пенсионный фонд выплатил субсидий в отопительный сезон

Сейчас ПФ обеспечивает выплаты субсидий за май

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Пенсионный фонд (ПФ) Украины в период отопительного сезона выплатил 10,1 млрд грн субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заместителя председателя правления Фонда Владислава Машкина.

Он напомнил, что в марте ПФ обеспечил выплату субсидий за февраль, в апреле – за март, в мае — за апрель, а сейчас осуществляются выплаты за май.

"Понятно, что во время отопительного сезона гораздо больше получателей. Когда шел отопительный сезон, за этот период мы выплатили 10,1 млрд грн в качестве субсидий", – сказал Машкин.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что 3 июня Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за июнь и жилищных субсидий за май.

При этом в мае Кабинет министров утвердил порядок верификации и мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий и других социальных выплат, которые проводятся за счет государственных средств. Цель верификации – содействовать развитию справедливой системы социального обеспечения в Украине и оптимизировать бюджетные расходы.

В конце мая правительство уменьшило на 13,56 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина – существенное сокращение количества их получателей. Число субсидиантов уменьшилось с 6,9 млн домохозяйств в отопительном периоде 2017-2018 годов до 4,2 млн в отопительном периоде 2018-2019 годов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно, сколько Пенсионный фонд выплатил субсидий в отопительный сезон". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"