Стало известно, сколько украинцев запаслись газом на зиму по летней цене

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С момента запуска 23 августа новым продуктом "Нафтогаза Украины" "Газовый запас"воспользовались 7,3 тыс. украинских семей. Об этом сообщила пресс-служба компании. Эта услуга предусматривает, что бытовые потребители смогут купить газ в сентябре по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона.

Общий объем газа, заказанный потребителями на условиях "Газового запаса", составляет почти 4,5 млн куб. м, отметили в "Нафтогазе". К программе уже присоединились 18 региональных газоснабжающих компаний, или более 70% их общего количества.

"Сейчас ведутся переговоры с поставщиками газа города Киев, Одесской, Херсонской, Полтавской и Донецкой областей", – говорится в сообщении. "Нафтогаз" надеется, что они позволят своим клиентам воспользоваться "Газовым запасом".

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Ранее "Нафтогаз" опубликовал карту областей, где уже можно купить газ на зиму по летней цене, и объяснил, как воспользоваться услугой.

Бытовые потребители могут закупить на специальных условиях до 25 тыс. куб. м газа. Воспользоваться предложением можно до 25 сентября. Отпускная цена "Нафтогаза" газопоставляющим предприятиям (газсбытам) в рамках "Газового запаса" составляет 4874,42 грн за 1000 куб. м без НДС и стоимости транспортировки и распределения.

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Новости "Сегодня" сообщали, что Кабмин обязал "Нафтогаз" продавать газ населению по минимальному значению цен из четырех сложившихся на рынке: для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данных Минэкономразвития по средней таможенной стоимости газа за предыдущий месяц, средневзвешенной цены на Украинской энергетической бирже, а также стоимости газа по ПСО (спецобязательствам).

Экс-премьер-министр Владимир Гройсман ранее отмечал, что у "Нафтогаза" есть возможность не повышать тарифы на газ зимой. Он объяснял это тем, что в Украине снижается цена на газ на фоне общемировой тенденции:

Все подробности в спецтеме Подготовка к зиме

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