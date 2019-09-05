Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,26
27,84

Стало известно, сколько украинцев запаслись газом на зиму по летней цене

5 сентября, 11:51

"Нафтогаз" отчитался о работе, проведенной по услуге "Газовый запас"

/ Фото: Pixabay

С момента запуска 23 августа новым продуктом "Нафтогаза Украины" "Газовый запас"воспользовались 7,3 тыс. украинских семей. Об этом сообщила пресс-служба компании. Эта услуга предусматривает, что бытовые потребители смогут купить газ в сентябре по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона. 

Общий объем газа, заказанный потребителями на условиях "Газового запаса", составляет почти 4,5 млн куб. м, отметили в "Нафтогазе". К программе уже присоединились 18 региональных газоснабжающих компаний, или более 70% их общего количества.

"Сейчас ведутся переговоры с поставщиками газа города Киев, Одесской, Херсонской, Полтавской и Донецкой областей", – говорится в сообщении. "Нафтогаз" надеется, что они позволят своим клиентам воспользоваться "Газовым запасом".

Реклама

Ранее "Нафтогаз" опубликовал карту областей, где уже можно купить газ на зиму по летней цене, и объяснил, как воспользоваться услугой.

Бытовые потребители могут закупить на специальных условиях до 25 тыс. куб. м газа. Воспользоваться предложением можно до 25 сентября. Отпускная цена "Нафтогаза" газопоставляющим предприятиям (газсбытам) в рамках "Газового запаса" составляет 4874,42 грн за 1000 куб. м без НДС и стоимости транспортировки и распределения.

В тренде
Как Кличко увольняли с должности главы КГГА: все подробности

Читайте также: Газ на зиму по летней цене: в "Нафтогазе" объяснили, для кого ввели новую услугу

Новости "Сегодня" сообщали, что Кабмин обязал "Нафтогаз" продавать газ населению по минимальному значению цен из четырех сложившихся на рынке: для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данных Минэкономразвития по средней таможенной стоимости газа за предыдущий месяц, средневзвешенной цены на Украинской энергетической бирже, а также стоимости газа по ПСО (спецобязательствам).

Экс-премьер-министр Владимир Гройсман ранее отмечал, что у "Нафтогаза" есть возможность не повышать тарифы на газ зимой. Он объяснял это тем, что в Украине снижается цена на газ на фоне общемировой тенденции:

Все подробности в спецтеме Подготовка к зиме

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

газ тарифы цена на газ Нафтогаз Украины запасы газа

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сколько пенсионеров получили субсидии живыми деньгами: опубликованы итоги августа
Сколько пенсионеров получили субсидии живыми деньгами: опубликованы итоги августаЖКХ
В Украине стартует новая программа по утеплению домов: появились подробности
В Украине стартует новая программа по утеплению домов: появились подробностиЖКХ
Участники ОСМД смогут вернуть 50% денег, потраченных на энергосбережение
Участники ОСМД смогут вернуть 50% денег, потраченных на энергосбережениеЖКХ
Туалеты станут обязательными в украинском метро: названа дата
Туалеты станут обязательными в украинском метро: названа датаТранспорт
В Украине началось финансирование сентябрьских пенсий и августовских субсидий
В Украине началось финансирование сентябрьских пенсий и августовских субсидийЖКХ
Стало известно, сколько украинцев запаслись газом на зиму по летней цене
Стало известно, сколько украинцев запаслись газом на зиму по летней ценеЖКХ

Новости партнеров

Loading...