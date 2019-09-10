Стало известно, сколько украинских семей купили газ на зиму по летней цене

В "Нафтогазе" сообщили, что потребители могут купить до 25 тыс. куб. м газа до 25 сентября

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Более 13 тыс. семей уже воспользовались новой услугой "Газовый запас", которую в августе предложил "Нафтогаз Украины", информирует пресс-служба компании во вторник, 10 сентября.

"Общий объем газа, приобретенного потребителями на условиях "Газового запаса", составляет более 15,6 млн куб. м", – сказано в сообщении.

Новости "Сегодня" писали, что новая услуга "Нафтогаза" позволяет потребителям приобрести заранее необходимые объемы газа по фиксированной летней цене для использования его в течение отопительного сезона. Предложение действительно до 25 сентября.

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Отпускная цена газопоставляющим предприятиям (газсбытам) в рамках этой услуги составляет 5849,3 грн за 1000 куб. м без учета стоимости транспортировки, распределения и надбавки поставщика. Каждый клиент может закупить на этих условиях до 25 тыс. куб. м газа.

Напомним, что Кабмин обязал "Нафтогаз" продавать газ населению по минимальному значению цен из четырех сложившихся на рынке: для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данных Минэкономразвития по средней таможенной стоимости газа за предыдущий месяц, средневзвешенной цены на Украинской энергетической бирже, а также стоимости газа по ПСО (спецобязательствам).

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В августе "Нафтогаз" снизил цену на газ для населения до 4653,54 грн за 1000 куб. м без учета НДС и расходов на транспортировку.

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