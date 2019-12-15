Стены "зацвели": как жители хрущевки воюют с грибком

Серо-черные точки по стенам во всех квартирах. Жители столичной хрущевки борются с грибком – как только его удаляют ядовитыми химикатами, за считанные недели он появляется снова. А все из-за заброшенного подвала и заложенной вентиляции после ремонта кровли. Эти факторы как раз способствуют размножению плесени.

Резиновые заброды, как на рыбалку, и фонарик на лбу, как у шахтера – именно в таком Андрей идет осматривать теплопункт своей хрущевки. Проржавевшая система обогревает сразу четыре дома. Хлопоты в этом помещении подвала необходимы постоянно, сетуют жители.

"Прорывы бывают в год раза два-три. Причем, такие, конкретные", – говорят они.

В ответ на многочисленные заявления жителей, с осени здесь начали капитальный ремонт коммуникаций. Коммунальщики наняли подрядчика, по смете выделили 1,6 млн гривен. Завершить ремонт должны за две недели. Однако порядка в подвале не видно. Протекающие старые трубы, лужи воды по щиколотку, в подвале тепло и влажно, на стенах грибок – именно отсюда он поднимается в подъезд и квартиры людей.

Новенький ремонт в квартире на первом этаже показывает Сусанна Мазманян. Но на стене уже есть серые пятна. И так по всей квартире. Женщина уже даже обращалась в мэрию

"С фото, все как надо, заявление отдала. Через месяц мне ответили: "Обратитесь в суд", – говорит жительница дома Сусанна.

В квартирах всего дома такая же беда. Елена Петрова проживает на четвертом этаже и показывает комнату своих сыновей.

"На откос я две недели назад , когда все отмыла, нанесла антисептик. И все ровно вот он (грибок. – Ред.) проступил", – рассказывает Елена.

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В подъезде штукатурка местами отпадает – вместе с грибком. Жители винят в происходящем коммунальщиков.

"ЖЭК не предпринимает никаких действий. Ни уборки, ни ремонтов – ничего", – говорит жительница дома Дария Дугинова.

Управляющий, в свою очередь, уверяет, что до конца года все трубы будут новыми. А уже тогда возьмутся и за борьбу с грибком. Кроме того, на крыше отрегулируют систему вентиляции – ее нарушил подрядчик, когда ремонтировал кровлю.

"Бюджетные деньги использовались, и те, кто контролирует эти работы, знают о проблеме. Мы им сообщили, в данный момент они работают с подрядчиком", – говорит управляющий микрорайона "Нивки" Андрей Болот.

Несмотря на это определить дату, когда проблемы хрущевки будут окончательно решены, управляющий не смог. Он предполагает: чтобы вывести грибок и заново отремонтировать кровлю, может потребоваться несколько месяцев.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали: чтобы избавиться от плесени в квартире, специалисты советуют побороть первопричину.

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