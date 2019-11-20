Стоимость коммунальных услуг в Украине значительно ниже, чем в Европе и США

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Оплата коммунальных услуг бьет по кошельку не только украинцев. В Америке, Польше или Китае платежки составляют 10, 20 а то и все 30% всего дохода семей. Поэтому экономят на коммунальных услугах повсюду. "Сегодня" узнавали, к каким хитростям экономии прибегают в разных странах. И какие способы используют иностранцы, которые живут в Украине.

Эльжбета Левандовская из Варшавы учится в киевском вузе. В Польше, рассказывает, каждый экономно пользуется газом, водой, но больше всего – светом. В Польше цены – в разы выше, чем в Украине.

"Электроэнергия у нас дороже. Обычная семья с двумя детьми должна платить около 204 евро в месяц. А это много, так как средняя зарплата 520 евро. А еще плюс за воду – 70-100 евро. Конечно, народ начал экономить на коммунальных услугах. Экономия начинает вживаться в нашу кровь", – говорит полька Эльжбета Левандовская.

Поэтому у поляков немало способов сжигать меньше киловатт.

Эльжбета, к примеру, всегда вынимает зарядку для телефона из розетки, когда не заряжает мобильный.

"В Польше ничего не оставляют подключенным к сети, если это не нужно. Ни телефоны, ни ноутбуки, ничего. А еще, чтобы платить меньше – выключаем свет, где нас нет, и не кипятим полный чайник воды, а только – сколько выпьем", – говорит Эльжбета Левандовская.

В Украине Эльжбета платит по квитанциям в пять раз меньше, чем в Польше. Однако потребляет все равно разумно.

"Неважно, где ты живешь, нужно думать об экономии и экологии. И не пользоваться без крайней необходимости", – рассказывает Эльжбета.

У американца Эрика Бодуэна, дома, за океаном, – только энергосберегающее оборудование, чтобы киловатт накручивали меньше. А вот в Украине он о бережливой жизни не думает.

"Я не экономлю воду, электроэнергию или газ. Нет необходимости", – говорит американец Эрик Бодуэн.

В США жизнь вылилась бы Эрику в немалую копейку. Там газ, свет и вода обошлись бы ему в 400 долларов в месяц, а это – 10 000 гривен. В Украине это стоит в десять раз меньше.

"Здесь я плачу где-то 1000 за газ, ну и за электроэнергию в среднем 200 гривен. Цены в Украине очень низкие, по сравнению с Америкой", – говорит Эрик Бодуэн.

Коммунальные тарифы в Украине в три, а то и в четыре раза дешевле, чем в других государствах Европы.

К примеру, цена на газ в среднем ниже на 57%, чем в Великобритании. За воду семьи в Украине платят на 68% меньше, чем семьи в Латвии. А свет в Украине – вообще самый дешевый в Европе. С Германией разница в 85%. Поэтому повышения не избежать, говорят эксперты. Газ уже подорожал на 15%. На очереди – электроэнергия.

"Может быть убран льготный тариф в 100 кВт-ч. Он будет не 90 коп., а 1 грн. 68 коп. Во-вторых, может быть введена оплата за объем больше 500 кВт-ч. в месяц, на уровне стоимости промышленности, это около 2 грн. 20 коп.", – говорит эксперт по вопросам энергетики Александр Трохимец.

Как менять начисления – будут решать в НКРЭКУ. Однако для Ельджбеты разницы нет – экономит сейчас, будет и в дальнейшем.

"Это такие вещи, довольно простые, если каждый начнет с себя, то, во-первых, заплатит меньше по счетам, а во-вторых, будет заботиться о нашей экологии, воздухе, воде", – говорит полька Эльжбета Левандовская.

В новом постановлении правительства говорится, что размер базовой нормы платы за жилищно-коммунальные услуги для субсидиантов с 1 мая 2020 вырастет с 15 до 20% среднемесячного дохода. То есть семейный бюджет урежется. А у тем, у кого нет субсидий, и так приходится отдавать за квартплату в отопительный сезон 38% совокупного дохода семьи. Поэтому новости "Сегодня" узнали, как сэкономить на коммунальных платежах.

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