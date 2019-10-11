Субсидиантов снова будут проверять: в Раде анонсировали закон

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Верховная Рада на следующей пленарной неделе – 15-18 октября – рассмотрит во втором чтении законопроект о верификации субсидий. Об этом сообщила председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, передает УНН.

"Законопроект по проверке субсидий был принят в первом чтении, он идет на следующей пленарной неделе на принятие во втором чтении. Табличка по второму чтению сформирована. Мы ждем реакции юридического управления на ту табличку. <...> Если Верховная Рада примет этот законопроект во втором чтении, то верификация возобновится. Вы знаете, верификацию внедрили, но она была остановлена ​​решением Конституционного суда", – отметила Третьякова.

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По ее словам, Конституционный суд остановил верификацию за неурегулированности вопроса формирования баз данных, которые собирал Минфин для проведения верификации. Законопроект, который сейчас готовится к рассмотрению, регулирует спорные вопросы.

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Ранее министр социальной политики Юлия Соколовская заверила, что Минсоцполитики не намерено менять систему субсидий в Украине, но откорректирует "определенные технические моменты". Министр подчеркнула, что "субсидий хватит на всех, кто в них нуждается".

Напомним, украинцы, по карману которых сильно бьют счета за "коммуналку", могут оформить субсидии. О том, что изменилось в системе субсидий осенью-2019 и как оформить помощь от государства, а также кому грозят проверки, смотрите в видео сайта "Сегодня":

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