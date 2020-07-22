Субсидии будут работать: Шмыгаль дал обещание украинцам

Система помощи не будет сокращаться в отопительный сезон

Во время отопительного сезона 2020-2021 годов, к которому Украина уже готова на 50%, система предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ будет работать в полном объеме. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Система субсидий будет работать в полной мере. Мы будем выполнять соответствующие обязательства государства перед гражданами", – сказал Шмыгаль.

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Напомним, во время карантина, несмотря на проверки получателей соцпомощи, в Украине действуют упрощенные правила назначения и переоформления субсидий и социальных пособий. В частности:

для людей, потерявших работу в период карантина, упрощен порядок получения субсидий;

социальные нормативы для субсидиантов на пользование жилищно-коммунальными услугами увеличены на 50%;

запрещено прекращение предоставления жилищных субсидий.

К слову, в карантин изменились и правила получения помощи по безработице. О том, как безработному получить пособие онлайн, смотрите в сюжете:

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