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Субсидии должны быть монетизированы, а цена на электроэнергию повышена – Гетманцев

23 июля, 14:55

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Льготы часто несправедливые - обременяют бюджет, но не помогают нуждающимся

Цена на электроэнергию в Украине должна быть поднята, а льготы переведены в денежную форму. Об этом заявил Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире ZIK.

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Отвечая на вопрос о повышении цены на электроэнергию для населения до уровня рыночной, Гетьманцев подчеркнул, что это необходимо делать, а незащищенным слоям населения предоставлять адресные субсидии в денежной форме. Этот подход поддерживает и его кого коллега Галина Третьякова, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

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"Полностью поддерживаю монетизацию [льгот] как и Галина Третьякова – она ​​тоже поддерживает эту идею, это ее комитет. И вообще за этим будущее. Мы не сможем и дальше финансировать такой объем льгот. Кроме того льготы часто несправедливые, многие льготы получают по поддельным документам или по документам, оформленным с нарушением процедуры. Они обременяют бюджет с одной стороны, с другой и не должны отходить тем людям, которые на них не имеют права. Поэтому я полностью поддерживаю подход монетизации, мы должны переводить льготы в денежную форму. То же касается цены на электроэнергию", - прокомментировал Гетьманцев.

Напомним, что цена на электроэнергию для домохозяйств не пересматривалась с марта 2017 года, и составляют 0,9 грн при потреблении электроэнергии до 100 кВт/ч в месяц, и 1,68 грн при потреблении более 100 кВт/ч. Цена на электроэнергию для населения в Украине является самой низкой в ​​Европе, "свет" отпускается по единой цене всем потребителям.

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ЖКХ тарифы свет льготы электроэнергия электричество субсидии Данил Гетманцев

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