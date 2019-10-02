Субсидии и льготы по новым правилам: что изменилось и кто получит помощь

В Минсоцполитики ответили на самые частозадаваемые вопросы о помощи по оплате услуг ЖКХ

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

С начала октября в Украине заработал новый механизм финансирования субсидий на оплату "коммуналки". При этом сам порядок назначения субсидии не изменился, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики. Ведомство также решило ответить на наиболее частые вопросы украинцев по этой теме.

Напоминаем, что субсидии и льготы – это не одно и то же. Чем они различаются, ранее рассказывал сайт "Сегодня" в материале "Украинцы получили право выбора между субсидиями и льготами".

1. Что изменилось сфере льгот с 1 октября?

Введен новый механизм выплаты льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Сумму льготы стали рассчитывать исходя из размера скидки, на которую получатель имеет право по закону. Новый механизм предусматривает, что деньги будут передаваться людям, а не предприятиям-поставщикам услуг.

"Монетизация льгот не повлияет на размер предусмотренных законом социальных гарантий, позволит сохранять средства на экономном потреблении жилищно-коммунальных услуг и использовать их на собственные нужды льготника", - объяснили в Мисоцполитики.

То есть, если семья использовала меньше ресурсов, чем предусмотрено нормативом, сэкономленные деньги она может оставить себе.

2. Как образом получить монетизацию льгот на "коммуналку"

Новый механизм дает два варианта получения помощи:

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безналичная монетизация - Ощадбанк автоматически создает учетную запись получателя льготы, на туда начисляются средства, а сэкономленные деньги можно снять по итогам отопительного периода (раз в год).

"В этом случае льготник не предпринимает никаких усилий, за него все сделают органы соцзащиты", – отметили в Минсоцполитики.

наличная монетизация – получатель льготы может открыть счет в одном из 38 уполномоченных банков и каждый месяц получать "живые" деньги. То же самое можно сделать через отделения "Укрпочты". Важно, что заявление на такую услугу нужно подать до 15 октября.

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3. Что изменилось в сфере субсидий с 1 октября?

Теперь получатель субсидии может самостоятельно выбирать, куда будут перечисляться средства: в один из уполномоченных банков или "Укрпочте" (получение кассы в отделениях или доставка почтальоном на дом).

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"Ранее Ощадбанк был единственным учреждением, куда перечислялись субсидии. Теперь получатель может выбрать другой банк (нужно подать соответствующее заявление в орган социальной защиты)", – объяснили в Минсоцполитики.

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

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Кроме того, новый порядок выплаты субсидий направлен облегчить жизнь людей на местах.

"Получатель субсидии может быстро решить все вопросы по денежной компенсации "на месте". Если раньше местные власти фактически назначали человеку субсидию, не имея влияния на оборот средств, и не могла ответить на вопрос "где деньги" и "почему не пришла субсидия", то теперь именно она будет заниматься этим вопросом и может быстро повлиять на ситуацию", – отметили в ведомстве.

4. Что делать для получения субсидии по новым правилам?

Большинству получателей, которым помощь переназначили по итогам предыдущего отопсезона, субсидия будет пересчитана автоматически.

При этом внутренне перемещенным лицам, арендаторам жилого помещения, а также домохозяйствам, которым было назначена субсидия на фактически проживающих, и которые в мае 2019 года не обратились в управление соцзащиты – нужно сделать это сейчас. Время для обращения – до 15 декабря (то есть не позднее, чем за 2 месяца с начала отопительного сезона, за исключением отдельных жизненных ситуаций).

Домохозяйствам, которые по итогам предыдущего отопительного сезона получили отказ в продлении программы субсидий из-за долгов предлагают несколько вариантов:

обратиться к поставщику услуг с просьбой провести реструктуризацию долга (особенно актуально в случае значительной задолженности);

погасить задолженность перед поставщиком и обратиться за субсидией (актуально в случаях небольшой задолженности);

в исключительных случаях, когда у человека нет возможности ликвидировать задолженность, но есть острая потребность в субсидии – ​​обратиться в специальную комиссию при местных органах власти, которая, в случае обоснованной позиции, может назначить субсидию.

А о том, какие проверки готовят субсидиантам в новый отопительный сезон, уже предупреждали новости "Сегодня". Подробнее – в нашем сюжете:

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