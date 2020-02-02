Субсидии на коммуналку: ответы на 10 главных вопросов

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Хотя большая часть отопительного сезона позади, украинцы продолжают обращаться в Минсоцполитики за назначением субсидий на оплату коммуналки, прежде всего из-за недешевого отопления. По последним данным Госслужбы статистики, в декабре 2019 года за госпомощью обратились более 229 тыс. семей.

Таких семей наверняка больше, но многие из тех, кто не может самостоятельно оплачивать комуслуги, уверены, что получить субсидию сложно. Поэтому предпочитают либо копить долги по коммуналке, либо одалживать деньги у родных и знакомых, чтобы оплатить счета. На самом деле получить субсидию, если для этого есть основания, достаточно просто.

Сайт "Сегодня" выяснил ответы на 10 главных вопросов о назначении госпомощи на оплату коммуналки.

Сколько в Украине субсидиантов

Как подсчитали специалисты Госслужбы статистики, в декабре 2019 госпомощь на оплату комуслуг получили 3 млн 282,5 тыс. домохозяйств или 22% от общего их количества. Средний размер субсидии составил 638,7 грн. Самые большие суммы выплачены в Ровенской области – 1111,7 грн на домохозяйство, самые маленькие в Одесской – 356,8 грн на домохозяйство. В Киеве средняя субсидия составила в декабре 538,1 грн. Также в Украине более 453 тыс. домохозяйств, которые раз в год получают субсидию на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива – это дрова, уголь, торф, мазут. В основном это жители сельской местности, средняя сумма субсидии – около 3000 грн на год.

Читайте также: Кабмин гарантирует выплату субсидий: в бюджете предусмотрены деньги – Гончарук

Кто имеет право на получение жилищных субсидий

Семьи, у которых плата за коммуналку больше определенного для них обязательного платежа. Он рассчитывается индивидуально и зависит исключительно от доходов семьи.

Обязательный платеж (ОП) домохозяйства (Д) в процентах от величины совокупного дохода высчитывается по формуле:

ОП = среднемесячный совокупный доход Д / количество членов Д / прожиточный минимум на одно лицо на 1 января 2020 года / 2 х 15%.

Проведем расчет для семьи из двух взрослых и двух детей, в которых мама находится в декретном отпуске, а работает один отец, получая зарплату 10 тыс. грн.

Реклама

ОП = 10000 / 4 / 2027 / 2 х 0,15 = 0,0925 или 9,25%

То есть, на оплату комуслуг не может быть истрачено больше чем 9,25% от доходов семьи, а это только заработок папы, равный 10000 грн. В деньгах получается не более 925 грн, остальные суммы в счетах оплатит государство.

Читайте также: Монетизация субсидий и льгот: семь главных вопросов и ответов

За какой период учитываются доходы

За III-IV кварталы предыдущего календарного года, когда субсидия назначается с начала неотопительного сезона.

За I-II кварталы текущего календарного года, когда субсидия назначается с начала отопительного сезона.

То есть для расчета субсидии с мая по октябрь берут доходы за июль-декабрь предыдущего года, для расчета субсидии с ноября по апрель – доходы за январь-июнь текущего года.

На какие услуги дается субсидия

управление многоквартирным домом, в том числе ОСМД;

поставка и распределение газа, электрической и тепловой энергии (отопление), централизованное снабжение горячей и холодной водой и водоотведение, вывоз бытовых отходов (мусор);

взносы за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета (общедомовых счетчиков газа, тепла, воды);

на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива – раз в год.

Какие нормативы используются при расчете субсидии

Государство субсидирует не весь объем потребленных домохозяйством услуг, а только в пределах норм. Они таковы:

Содержание жилья, отопление – 13,65 кв. м/чел. + 35,22 кв. м на семью. Для одиноких нетрудоспособных норма может быть увеличена не более чем на 30% (на 14,66 кв. м) на основании решения комиссии по субсидиям.

– 13,65 кв. м/чел. + 35,22 кв. м на семью. Для одиноких нетрудоспособных норма может быть увеличена не более чем на 30% (на 14,66 кв. м) на основании решения комиссии по субсидиям. Газ : на отопление 4 куб. м на 1 кв. м отапливаемой площади; на приготовление пищи 3,3 куб. м/чел., при отсутствии горячей воды и газовой колонки – 5,4 куб. м/чел., при наличии газколонки – 10,5 куб. м/чел.

: Холодная вода – 2 куб. м/чел., при отсутствии горячей воды – 3,6 куб. м/чел.

– 2 куб. м/чел., при отсутствии горячей воды – 3,6 куб. м/чел. Горячая вода – 1,6 куб. м/чел.

– 1,6 куб. м/чел. Электроэнергия : на отопление – 30 кВт на 1 кв. м отапливаемой площади; в домах, оборудованных стационарными электроплитами, при наличии централизованного снабжения холодной и горячей водой 70 кВт-ч в месяц на семью из одного человека и дополнительно по 30 кВт-ч на каждого другого члена семьи, но не более 190 кВт-ч в месяц,; в домах без стационарных электроплит и только с холодной водой – 100 кВт-ч на семью из одного человека и дополнительно по 30 кВт-ч на каждого другого члена семьи, но не более 220 кВт-ч в месяц.

: Тепло – 0,0383 Гкал на 1 кв. м отапливаемой площади

– 0,0383 Гкал на 1 кв. м отапливаемой площади Вывоз мусора – 0,4167 куб. м/чел. твердых отходов (40 десятилитровых полных мусорных ведер) и 0,76 куб. м/чел. жидких отходов.

На какой срок назначается субсидия

С месяца обращения до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля). Для домохозяйств с индивидуальным отоплением субсидия рассчитывается на отопсезон с 16 октября по 15 апреля включительно.

В тренде Хватит ли бесплатной земли на всех украинцев: эксперты разошлись во мнениях

Как рассчитать размер субсидии

Размер субсидии рассчитывается как разница стоимости жилкомуслуг в пределах социальных норм и объема обязательного платежа.

Субсидия = плата за ЖКУ в пределах норм – обязательный платеж

Если, например, у нашей семьи из четырех человек плата за коммуналку в пределах норм составила 2000 грн в отопительный сезон, а обязательный платеж у них 925 грн (см. выше), то субсидия будет 1075 грн/мес.

Реклама

Когда в субсидии откажут

Субсидия не назначается, если кто-либо из зарегистрированных в жилом помещении (доме) в течение 12 месяцев перед обращением за субсидией:

приобрел, унаследовал, получил в дар, обменял земельный участок, квартиру, дом, транспорт и т. д. на сумму свыше 50 тыс. грн, либо оплатил медуслуги, кроме жизненно необходимых (онкологическая операция) на сумму свыше 50 тыс. грн; имеет в собственности транспортное средство, подлежащее госрегистрации, и с даты выпуска которого прошло менее пяти лет (кроме мопеда и прицепа, а также транспорта для передвижения инвалидов, приобретенного на льготных условиях); достиг 18 лет, является трудоспособным, при этом не имеет официальных доходов, не работает и не стоит на учете в центре занятости, в течение трех месяцев не уплатил единый соцвзнос; за домохозяйством имеется долг по комуслугам более двух месяцев и более 340 грн.

Но во всех случаях решение о назначении субсидии может быть принято комиссиями при местных органах власти на основании акта обследования материально-бытовых условий семьи.

Куда обращаться и какие нужны документы

Претендент на субсидию, обязательно зарегистрированный в жилом помещении, должен обратиться в структуру Минсоцполитики по месту регистрации. В сельской местности заявления и документы принимают уполномоченные лица, назначенные исполнительными органами сельских и поселковых советов (например, секретарь сельсовета).

Субсидию также можно оформить онлайн.

Перечень документов:

заявление о назначении субсидии (по установленной форме); декларация о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением субсидии (по установленной форме); договор найма (аренды) жилья (при наличии).

Заявление и декларация могут быть отправлены по почте или в электронном виде.

В какие сроки выплачиваются субсидии

В безналичной форме – с 27 числа месяца, за который выплачивается субсидия, и до 19 числа следующего месяца. То есть, госпомощь за январь будет выдана до 19 февраля.

В наличной форме – с 27 числа месяца, за который выплачивается субсидия, и до 4 числа следующего месяца. Если субсидия доставляется "Укрпочтой" вместе с пенсией – то с 4 по 25 число месяца, в котором выплачивается субсидия.

Могут ли заставить возвратить субсидию

Государственная помощь является безвозвратной при условии, что человек не утаил свои доходы. Минсоцполитики имеет право проводить верификацию (проверку) субсидиантов за три предыдущих года получения субсидии. Если окажется, что получатель субсидии указал в декларации не все заработанное или приобретенное, то госпомощь придется вернуть полностью, либо частично – в случае, когда субсидия была положена, но меньше, чем выплатили. Возврат может быть добровольным, или по решению суда.

Больше о программе монетизации субсидий и льгот смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама