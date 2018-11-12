Расширение программы субсидий: найдет ли Кабмин деньги на выполнение требования Порошенко

Поручение президента Украины Петра Порошенко Кабинету министров расширить финансирование программы субсидий из-за повышения тарифа на газ в Украине может быть связано с тем, что суммы в 55 млрд грн, которая была заложена в проекте казны на следующий год перед первым чтением в парламенте, может не хватить для охвата всех нуждающихся в госпомощи. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"В действительности 55 млрд грн может не хватить, и как следствие мы видим поручение президента правительству, чтобы были увеличены расходы на жилищно-коммунальные услуги… Когда велась подготовка проекта госбюджета-2018 в прошлом году, между первым и вторым чтениями казна увеличилась на 10%, и таким образом выросла расходная часть. То есть мы должны понимать, что у Кабмина есть достаточно много способов попытаться немного "накачать" бюджет, в частности, его доходную часть. Собственно, чего сюда и приехала мониторинговая миссия МВФ, чтобы смотреть, насколько доходная часть, которая закладывается в проекте бюджета на 2019 год, соответствует факту. В правительстве всегда есть возможность какие-то параметры увеличить, какие-то вещи уменьшить в зависимости от необходимости выделения тех или иных средств для важных социальных статей. Поэтому не думаю, что каких-то дополнительных 20 млрд грн Кабмин не найдет (для субсидий, – Авт.)", – сказал он.

В то же время, как отметил сайту "Сегодня" экономист Андрей Новак, при подготовке проекта госбюджета-2019 ко второму чтению нужно дождаться реакции Кабмина на требование Порошенко увеличить финансирование субсидий, чтобы делать те или иные выводы или прогнозы.

"Это мы увидим, когда будет показан проект бюджета, подготовленный ко второму чтению: поменяют ли в нем правила начисления субсидий, или не поменяются, а также будут ли изменены суммы, которые будут назначены для субсидиантов, оставят ли эти 55 млрд грн, или объем средств будет откорректирован. Это мы все уже увидим, когда проект бюджета будет подан ко второму чтению", – сказал эксперт, напомнив при этом, что нынешней проектоной суммы мало для субсидиантов, а согласно с госбюджетом-2018, на программу предоставления субсидий был предусмотрен 71 млрд грн.

Как сообщалось, Президент Украины Петр Порошенко потребовал от правительства расширить финансирование программы субсидий из-за повышения тарифа на газ в Украине. При этом Порошенко грозится не пописать закон о государственном бюджете на 2019 год, если в документе не будет выполнено это требование.

Ранее после объявления о росте тарифа на газ правительство уже расширило программу субсидий – чтобы полностью обеспечить помощью тех, кто в ней нуждается. В целом, по подсчетам Кабмина, семь миллионов украинских семей получат субсидии на газ.

Подробнее о расширении программы читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Порядок получения субсидий упростили: что нужно знать".